La Cámara de Diputados homenajeó a Javier Mascherano: “Fui un privilegiado, he superado todo lo que soñaba”

Masche recibe el reconocimiento de manos de Nicolás Rodríguez Saá

La Cámara de Diputados le otorgó la mención de honor “Juan Bautista Alberdi” a Javier Mascherano. El galardón está dirigido a personas que se destaquen por sus acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas que realcen el respeto y defensa de los valores democráticos y republicanos. “La verdad es que fui un privilegiado, no por lo que me dio la vida en términos materiales, sino porque he superado mis expectativas en términos de lo que soñaba y de lo que terminó pasando en cuanto a mi carrera”, señaló el exfutbolista al recibir la distinción.

El homenaje se llevó a cabo en el salón Pasos Perdidos del Congreso. El actual técnico de la selección argentina Sub 20, de 38 años, recibió el máximo galardón que otorga la Cámara de Diputados a partir de la iniciativa del diputado Nicolás Rodríguez Saá, quien destacó: “Lo conozco a Javier desde que tenía 15 años. Hoy, 22 años después, poder darle este reconocimiento me llena de emoción, no tanto por el premio, sino porque Javier nunca perdió sus valores, su humildad, su arraigo por su ciudad natal de San Lorenzo, provincia de Santa Fe”. “Javier siempre levantó nuestra bandera con hechos, no con palabras. En ese sentido, este no es un premio de Rodríguez Saá, ni de Sergio Massa, ni de la Cámara de Diputados: este es un premio del pueblo argentino”, agregó.

De la ceremonia también participaron Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), y Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. “Quiero aprovechar a homenajear a dos grandes técnicos que tuvo nuestra Selección y que sé que también significaron mucho para Javier, como son Alejandro Sabella y Diego Maradona”, agregó Rodríguez Saa al pedir un minuto de silencio por ambos.

Durante su extensa carrera, Mascherano disputó más de 700 partidos y conquistó 31 títulos. Vistió las casacas de River Plate, Corinthians, West Ham United, Liverpool, Barcelona, Hebei Fortune de China y Estudiantes de La Plata. Y se transformó en símbolo de la selección argentina, con la que ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 2004 y 2008 y vistió la cinta de capitán, además de llegar a la final del Mundial 2014. Masche es el segundo futbolista que más veces vistió la camiseta albiceleste (147), sólo superado por Lionel Messi (153).

El mediocampista en plena ceremonia, junto a Nicolás Rodríguez Saá, Sergio Massa y Claudio Tapia

Al momento de recibir la distinción, Mascherano agradeció el reconocimiento y recordó que “llegué de mi ciudad natal con muchísimos sueños, con una mochila llena de esperanza, como cualquier chico del Interior que viene a probar suerte a este mundo que es Buenos Aires. Atrás de esos sueños corrí toda mi vida y por suerte a muchos de esos sueños pude alcanzarlos”.

“Nunca imaginé que iba a vestir durante tanto tiempo la camiseta de la selección argentina, nunca imaginé haber vivido todo lo que me tocó vivir en mi carrera profesional. Soy un agradecido de todas las personas que contribuyeron para eso. Hoy la vida me encuentra en una situación en la que trato de transmitir todo lo que he vivido a chicos que tienen quizá los mismos sueños que tenía yo cuando era chico”, concluyó un Mascherano visiblemente emocionado.

