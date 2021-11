Sergio Agüero reapareció en redes tras los rumores de retiro y mostró el deporte que está practicando

Sergio Agüero disfrutó el día soleado de Barcelona para jugar un rato al golf

Las versiones y rumores que existen alrededor del caso Sergio Agüero llegaron a su punto máximo la semana pasada cuando vincularon al delantero del FC Barcelona a un retiro de la actividad profesional. Sin embargo, Xavi Hernández se encargó de apagar las alarmas que había encendido un periodista español y, por ahora, el argentino transita con tranquilidad la recuperación probando otro tipo de deportes.

Este sábado, el Kun agarró los palos y se dirigió a un campo de golf para disfrutar del fin de semana. Aficionado hace mucho tiempo, aprovechó que no tiene que estar con la plantilla blaugrana en el partido de este sábado frente al Villarreal. El argentino sigue aguardando la definición del cuerpo médico, quien le recomendó que esté fuera de las canchas durante tres meses para tomar una decisión respecto de su cuadro de salud.

Dicho deporte es uno de los hobbys que tiene el futbolista junto con los videos juegos. Sergio todavía se mantiene en silencio respecto a las nuevas versión que aseguraba un retiro del fútbol, más allá de que ya había salido al cruce de los primeras informaciones en ese tono: “Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo”.

“Golf” junto a un emoji fue el breve epígrafe con el que acompañó a las dos fotos que publicó en su perfil de Instagram. Rápidamente recibió el comentario de Ángel Di María con unos emoticonos de fuego y un total de 1.5 millones de Me Gusta de sus casi 20 millones de seguidores.

La tranquilidad y el paisaje del campo de golf donde se relajó Sergio Agüero

Vale recordar que el problema de salud de Agüero que mantiene en vilo al mundo se conoció el 30 de octubre pasado cuando debió pedir el cambio en el primer tiempo del duelo entre Barcelona y Alavés que se disputó en el Camp Nou. Muchas informaciones cruzadas despertaron la incertidumbre sobre qué sucederá con uno de los máximos referentes del fútbol mundial, quien se encuentra apartado de toda actividad física a la espera de un parte médico que aclare su futuro.

“Del Kun Agüero no sé nada. Hablé con él el otro día. Lo que ha salido no es cierto. No tenemos esta información, estamos hablando con él. Intentaremos que evolucione y que pueda seguir jugando al fútbol. Está tranquilo, contento, le dije que fuera viniendo a medida que se fuera encontrando bien, pero es un tema médico”, aseguró Xavi, entrenador del Barcelona, en la conferencia de prensa posterior a su debut que terminó en victoria por 1-0 frente al Espanyol.

Con cinco partidos disputados en el cuadro español y un tanto al Real Madrid, el delantero de 33 años sueña con volver a pisar el césped para ayudar al complicado momento que está atravesando el culé.

