Diez intimidades de la consagración de la Selección, a un año del título en la Copa América

Se cumple un año del título de la selección argentina en la Copa América (Foto: Reuters)

Un año. Un año del título más relevante en la historia de la selección argentina después de la obtención de los Mundiales de 1978 y 1986. Ante Brasil, en el Maracaná –ese templo del fútbol mundial- y por la Copa América. Después de un Mundial, nada más impactante y placentero que eso para el fútbol argentino, con el valor agregado de que esa vuelta olímpica interrumpió una racha de 28 años sin títulos a nivel mayores.

A 365 días de esa conquista gigante, repasamos diez anécdotas, diez momentos, diez situaciones imperecederas para Lionel Messi, Ángel Di María y compañía en aquella aventura con final feliz en tierras brasileñas.

REGALOS PARTICULARES

Los "regalos" que le hicieron a Lionel Messi

La Copa América se jugó en plena pandemia de coronavirus y el plantel siempre vivió en una burbuja sanitaria en el predio de la AFA. La Conmebol le permitió llegar a Brasil el día previo a cada partido y luego regresaban a Ezeiza. Nada de salir a pasear, ni de shopping. Por eso, cada vez que un futbolista cumplió años en la concentración, los regalos de sus compañeros fueron muy modestos, casi en broma. A Lionel Messi, por caso, le regalaron un paquete de yerba y una cortina que sacaron de una de las oficinas del predio.

“CHAU, PERRITOS”

Con esa frase se despidió Sergio Agüero, el Kun Agüero, de sus seguidores de Instagram que siguieron en vivo la transmisión de los festejos en el vestuario a través de su cuenta en esa red social luego de la consagración ante Brasil. “Bueno, vamos a bañarnos. Chau, perritos”, les dijo el delantero a sus followers, ya cansado de tanto saltar, con la camiseta argentina todavía puesta y la medalla del campeón colgando de su cuello.

APLAUSOS PARA LOS ASADORES

Durante los 42 días que tuvieron de concentración, los jugadores intentaron ocupar el tiempo ocioso de las más diversas formas. Una de ellas, por caso, fue hacerse cargo de la comida. A diferencia de los asados tradicionales que suele hacer el chef para toda la delegación, hubo cuatro veces en que los futbolistas se hicieron cargo de la parrilla. El Kun Agüero, Nicolás Otamendi y Giovanni Lo Celso encabezaron los asados e incluso algunos oficiaron de mozos sirviendo las carnes y achuras.

TRUCO PARA TODOS

En total, en el predio de Ezeiza convivieron 75 personas entre futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y empleados de la AFA. Todos ellos participaron de un gran torneo de truco. Cada equipo tenía tres integrantes y se realizó un sorteo para decidir el fixture. El equipo ganador fue el que integraron Messi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, quien recibieron un trofeo por la conquista. De Paul se llevó el trofeo y lo tiene en un mini museo futbolístico que armó en su casa.

PICADOS A MUERTE

Los entrenamientos previos a los partidos tenían una costumbre que para algunos también se volvió una cábala: se jugaba un “picadito” con todos los miembros de la delegación que quisieran estar. Entre risas y diversión, nadie quería perder. Junto con los partidos de truco y en la Play Station (otro de los pasatiempos preferidos de muchos), era uno de los momentos preferidos de los jugadores.

LOS CUATRO HITS

Durante los festejos en el césped del Maracaná, los hits que más cantaron los futbolistas fueron cuatro: 1) “Oh, oh, oh, oh, hay que alentar (a) la Selección, hay que alentarla hasta la muerte, porque a Argentina yo la quiero, porque es un sentimiento, la llevo en el corazón, y no me importa lo que digan, esos putos periodistas, la puta que los parió”, 2) “Señores dejo todo, voy a ver a Argentina, porque los jugadores, me van a demostrar, que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo”, 3) “Vamos Argentina, ustedes pongan huevos que ganamos, vamo’ a llevar la Copa a la Argentina, la Copa que perdieron los brazucas, los brazucas” y 4) “Vení, vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano, de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar”.

LA “OTRA” VUELTA OLÍMPICA

Al regresar de Brasil al predio de la AFA, el plantel fue recibido por los empleados del lugar (mozos, lavanderas, seguridad, maestranza) y todos juntos dieron una mini vuelta olímpica en uno de los salones entre abrazos, cantos, saltos y sonrisas. Los empleados realizaron una cuarentena de 62 días en el predio y a lo largo de tantos días forjaron una relación muy amena con el plantel y el cuerpo técnico.

HOLA, BEBE

Emiliano Martínez, el Dibu Martínez, y Lucas Martínez Quarta vivieron a la distancia el nacimiento de sus hijos y conocieron a sus bebés a través de videollamadas desde la concentración. Dibu tuvo a su segundo hijo en plena competencia, y su mujer, Amanda Gama, se lo hizo conocer a través de una videollamada. “No tengo palabras... Venimos de 40 días encerrados, creo que fuimos la única selección que no pudimos ver a nadie, estábamos con una burbuja realmente solos. Venimos con un sueño’', dijo el Dibu luego de la clasificación a la final con una gran actuación suya en la definición por penales ante Colombia. Lo mismo le ocurrió a Martínez Quarta con su tercer hijo: la primera vez que vio a Alba, su beba, no fue personalmente sino a través del teléfono. Su pareja, Agustina Caniglia, lo llamó a la distancia y así pudo conocer a Alba.

LA CANCION QUE A MESSI LE COSTO MEMORIZAR

Al regresar desde Río de Janeiro tras la consagración, los futbolistas improvisaron una fiesta en medio del vuelo. Y entonaron una canción que a Lionel Messi le costó memorizar. “Leo recién se la aprendió a la madrugada”, dijo un jugador de la Selección entre risas. ¿Qué decía la letra? “¿Qué te pasa, brazuca? Todavía seguís esperando; ¿qué te pasa, brazuca? En la favela están todos llorando..., van pasando los años, ¿te acordás del Mundial del 50?, están todos cagados, tenés miedo que pase de vuelta. Porque Messi tiene puesta la corona, oh oh, y la magia de su zurda que enamora, oh oh; para colmo te acordás de Maradona, sé que te duele, que te lastima; pero esta Copa, es de Argentina”.

EL ARQUERO Y EL MOTORHOME

Franco Armani vivió días muy particulares. Se contagió de coronavirus antes de la disputa de los partidos por las Eliminatorias ante Chile y Colombia y siguió dando positivo incluso después de que le dieron el alta médica. Por esa razón, debió entrenarse solo y también dispusieron un motorhome para que durmiera en soledad. Le dejaban la comida en la puerta y no tenía contacto directo con nadie de la delegación para evitar contagios. Al contraer el virus, Lionel Scaloni le dio la titularidad a Dibu Martínez en esos encuentros por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar y el actual arquero del Aston Villa aprovechó la chance y terminó relegando al hombre de River a la condición de primer suplente. En realidad, Scaloni tenía la idea de confiarle el puesto a Dibu y el contagio de Armani resultó la excusa perfecta para dar ese paso.

SEGUIR LEYENDO: