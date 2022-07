Pratto dijo que estuvo a punto de irse “a las manos” con dos jugadores de River y reveló lo que le dijo Matías Suárez sobre el gol que le anularon

El delantero de Vélez reveló que en la cancha trata a los rivales como enemigos

El delantero de Vélez Sarsfield Lucas Pratto admitió que el conjunto de Liniers eliminó a su ex equipo, River Plate, “aguantando y sin nafta en el tanque”, tras el empate sin goles consagratorio en el Monumental por el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores. “Llegamos a este partido con algunos jugadores tocados. Y el gol que le anularon a Matías Suárez tiene que ver con lo que dije en la semana con los árbitros del fútbol local, que tienen las herramientas para usarlas con el VAR y no lo hacen”, destacó. Y aclaró: “No vi si fue con la mano, pero al anularlo nos terminó dando la clasificación”.

Posteriormente el Oso, que fue ovacionado por la parcialidad millonaria, subrayó que El Fortín “fue superior en los 180 minutos”. “Tuvimos cuatro o cinco mano a mano que erramos como para cerrar la serie”, argumentó sobre el duelo disputado en Núñez. Y completó: “Llegamos con el tanque casi vacío y aguantando hasta el final en el Monumental, pero logramos el objetivo y pasamos de ronda ante un gran rival”.

Lo llamativo fue que en la entrevista que le brindó a TyC Sports, el goleador confesó que estuvo cerca de agarrarse a trompadas antes de retirarse del campo de juego en el Antonio Vespucio Liberti. “En la cancha somos enemigos. Antes de que se hiciera mi cambio estuve a punto de irme a las manos con Jony Maidana y Paulo Díaz. En el fútbol tenemos las revoluciones y a mí no me gusta que traten mal a nadie, porque yo no lo hago. Entonces. sentí en ese momento que le estaban faltando el respeto a Lucas Orellano y reaccioné así para defenderlo. Afuera de la cancha están las amistades, pero dentro no. Pudo haber terminado en una locura”, explicó.

Además, Pratto advirtió que su próximo rival en los cuartos de final podrá ser “más complejo” que River, porque Talleres “es un equipo que no es considerado un candidato como un brasileño, pero trabaja muy bien con mucha intensidad y mucha ambición”. En tanto, que en relación al gol que le anularon a Matías Suárez y le permitió a Vélez sellar la clasificación en los 90 minutos, el Oso dio a conocer una inesperada conversación que tuvo con su colega de La Banda cuando se lo encontró en el control antidoping. “No me molesta que se equivoquen los árbitros, porque son humanos y todos nos equivocamos; pero lo que me molesta es la soberbia y los malos tratos. Creo que el VAR está para mejorar el fútbol, pero todavía no tengo una idea formada si favorece o no al fútbol. Me ha tocado perder y ganar. Ayer me tocó ganar y la realidad es que las imágenes que le pusieron a Tobar lo hicieron dudar. Hay que repensar un montón de cosas, porque hay aspectos como el tiempo o los 10 cambios que terminan dificultando los partidos, porque se pierde mucho tiempo. Matías (Suárez) me dijo que no sabía si la pelota tocó en su mano, porque la jugada fue muy rápida, pero yo le dije que para mí sí le tocó. Son esas cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO