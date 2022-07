La historia completa de Julián Álvarez tras el cierre de su brillante etapa en River Plate: qué le dijo Gallardo en su despedida

Marcelo Gallardo-Julián Álvarez, una sociedad que llenó de éxitos a River Plate (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

En Calchín, un pueblo de unos 3200 habitantes que se encuentra en el departamento de Río Segundo, Córdoba (se dedica mayoritariamente a la agricultura), surgió una de las principales jóvenes maravillas del fútbol argentino, la cual se convirtió en una de las principales debilidades de Marcelo Gallardo y devolvió la confianza con goles y brillantes actuaciones. El hombre en cuestión es Julián Álvarez, la estrella del club de Núñez que tras una millonaria venta seguirá su carrera en uno de los clubes más poderosos de Europa (Manchester City) y que busca asegurarse un lugar en la consideración de Lionel Scaloni en la selección argentina pensando en el Mundial de Qatar 2022. Tal vez la eliminación ante Vélez no sea el mejor final para una etapa brillante, pero no tapa la huella que dejó en Núñez.

La Araña, apodo que recibió por parte de su hermano mayor debido a que “parecía que tenía más de una pierna” a la hora de moverse con el balón, hizo ruido desde pequeño, como cuando estuvo a prueba más de un mes en nada más y nada menos que el el Real Madrid de España.

En 2011, con 11 años, se probó en las inferiores del Real Madrid

El cazatalentos Piero Foglia, alertado por un árbitro, quedó deslumbrado con el chico y consiguió una prueba en la Casa Blanca. “Participó de algunos campeonatos, incluso fue goleador. Pero como era menor, el Real Madrid no podía fichar chicos de esa edad”, le explicó a este sitio Ricardo Varas, su primer entrenador. La única alternativa era mudar a toda su familia, algo que finalmente no sucedió. Julián tenía 11 años.

En su regreso al país, varios equipos de Primera División pusieron sus ojos en él. Probó suerte en Boca y Argentinos Juniors -llegó a estar en la pensión del club-, pero su gran anhelo era vestir la camiseta del Millonario. “Tuvo la posibilidad de ir a Boca, pero él quería ir a River. Se lo podés preguntar a cualquiera. Cuando a Maradona le preguntaron por su sueño, él dijo que era jugar en la Selección. Bueno, con él era algo parecido. Él soñaba con ir a River. Él es hincha de River. Eso lo resume todo”, comentó Claudio Gorgerino, intendente de Calchín.

Julián Álvarez comenzó su carrera futbolística en el Club Atlético Calchín (@juliaanalvarez)

Su amor por la pelota fue un flechazo a primera vista. A los dos años, cuando la pelota era casi tan grande como él, acompañaba a sus hermanos Rafael y Agustín. Un año y medio más tarde se sumó de manera oficial a la escuelita de fútbol del Club Atlético Calchín, que casualmente tiene el mismo diseño de camiseta y prácticamente el mismo escudo que River Plate

A fines de 2015 su ansiada oportunidad llegó. Cazatalentos de la entidad de Núñez fueron a Embalse Río Tercero a probar jugadores y quedaron eclipsados por Álvarez. “No lo dudé porque ya era más grande y sabía que las oportunidades se me iban a acabar”, le expresó el cordobés al sitio oficial del club. Al año siguiente, con la verdadera banda roja cruzada en el pecho, la carrera del atacante se convirtió en meteórica, siendo partícipe recurrente de las distintas selecciones juveniles de Argentina -fue sparring de la Mayor en el Mundial de Rusia 2018 y disputó el Mundial Sub 20 de Polonia- y bajo la lupa minuciosa de Marcelo Gallardo.

Julián Álvarez, en sus inicios en River (@juliaanalvarez)

“Es un jugador que a los entrenadores nos encanta. Por su calidad, por su generosidad, por su picardía. A cualquier cuerpo técnico le gustaría tenerlo. Es un chico muy joven y tiene mucho recorrido por delante”, supo reconocer públicamente el Muñeco, dejando en claro por qué se convirtió en uno de sus jugadores favoritos dentro del plantel.

Napoleón vio en el cordobés un joven con un potencial para hacer historia grande, tanto en el club como en el mundo del fútbol. Una clara demostración de la fe que le tuvo fue ponerlo en la histórica final ante Boca en el Santiago Bernabéu de Madrid (también participó en la definición del año siguiente ante Flamengo).

Julián Álvarez fue sparring de la Selección durante el Mundial de Rusia 2018 (@juliaanalvarez)

Su crecimiento pasó a ser exponencial cuando dejó de jugar recostado en una banda para pasar al centro del ataque. El ser constantemente convocado por Scaloni al combinado nacional pudo ser otro de los factores que influyó en su incremento en el nivel. Aunque no contó con los minutos que anhelaba, entrenarse y medirse con varios de los mejores del planeta le sirvió para dar un paso hacia adelante. Fue campeón en la última Copa América y puja por un lugar en Qatar 2022.

Los números posicionan bien arriba a Julián Álvarez, que debutó en Primera División el 27 de octubre de 2018 en una victoria por 1 a 0 sobre Aldosivi en el Monumental, como uno de los mejores delanteros de la era Marcelo Gallardo, solamente superado por el colombiano Rafael Santos Borré. Marcó 54 tantos, uno menos que el hombre del Eintracht Frankfurt y fue el máximo artillero del fútbol argentino en la pasada Liga Profesional. En sus 122 presentaciones, además, aportó 31 asistencias.

Julián Álvarez fue el máximo goleador de la pasada Liga Profesional (Foto: River Plate)

Su versatilidad dentro de la cancha, talento y velocidad (tanto física como mental) llamaron la atención de Pep Guardiola, quien lo solicitó para sumarlo a sus filas en el Manchester City, club que desembolsó la impactante suma de 21 millones de dólares para hacerse con sus servicios. Esta transferencia se convirtió en una de las más importantes de la historia de River Plate (sólo superada por la de Javier Saviola al Barcelona y la de Pablo Aimar al Valencia).

La Araña, en las próximas horas, se subirá a un avión rumbo a Inglaterra, ya que será presentado el próximo 10 de julio junto con su nuevo socio en ofensiva: el implacable artillero Erling Haaland. El evento será en el Etihad Stadium y también contará con el arquero alemán Stefan Ortega Moreno, la otra incorporación del equipo comandado por el estratega español.

Julián Álvarez dejó un hueco difícil de llenar en River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)

Aún en medio del pesar por el tropiezo copero, Gallardo lo bañó en elogios y contó qué le dijo durante la charla de despedida: “Lo que le dije personalmente es que para mí es un motivo de orgullo enorme el poder haberlo entrenado en estos años y compartido su crecimiento y evolución futbolística. Hoy parte hacia uno de los equipos más importantes del mundo, eso me da muchísima felicidad, le agradecí porque se entregó hasta último momento, podría haber relajado hace varias fechas, y no lo hizo, no escatimó un pique, un roce ni un esfuerzo, y eso tiene mucho valor, eso es un motivo de orgullo para mí que lo he visto crecer evolucionar y entrenado. Ha demostrado que merece esta oportunidad que tiene, va a ser un jugador de élite, le deseo lo mejor, es un gran chico y un gran profesional; lo mejor para él y para toda su familia”.

Aunque se encuentra realizando sus primeros pasos como profesional, Julián Álvarez ya hizo historia grande en River (una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana, una Copa Argentina, una Liga Profesional, un Trofeo de Campeones y una Supercopa Argentina) y ahora intentará conquistar Europa.

