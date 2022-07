Salvio detalló cómo fue la negociación con Boca por su renovación y recibió la sorpresiva despedida de Daniel Angelici en Ezeiza

En la mañana del sábado, Eduardo Salvio se despidió de sus amigos y familiares en el Aeropuerto de Ezeiza y partió junto a su flamante pareja para México, donde firmará con Pumas después de no haber renovado su contrato con Boca Juniors. Antes de embarcar, el Toto fue saludado en persona por el ex presidente xeneize Daniel Angelici y brindó declaraciones para los medios presentes.

“Es un nuevo comienzo, así que contento con una aventura más en mi carrera y con las mejores expectativas. Para mí fue todo un sueño vestir la camiseta de Boca, un privilegio. Es el equipo del que soy hincha de toda la vida y me voy con cuatro títulos, muchos partidos y goles. Lo disfruté mucho”, manifestó el extremo de 31 años que no llegó a un acuerdo con el Consejo de Fútbol para extender su vínculo.

Sobre las negociaciones con la directiva azul y oro, precisó: “La posibilidad de quedarse estaba, pero como todos vieron la oferta de renovación demoró bastante y por mi parte sabía que la posibilidad de irnos estaba. El club quería una cosa, el jugador otra, no hubo acuerdo y me tengo que ir. Pero está todo bien, me voy contento”. Respecto a este tema, ahondó: “Yo esperé a Boca hasta el final, por eso no había cerrado nada con ningún club y siempre le dije a mi representante que quería esperar la oferta de Boca hasta el último día. Llegó y lamentablemente no nos pusimos de acuerdo”.

Daniel Angelici y Eduardo Salvio

Salvio había llegado a Boca proveniente del Benfica a mediados de 2019, en el inicio del último semestre de presidente de Angelici. El dirigente hizo buenas migas con el Toto, a quien despidió personalmente en Ezeiza. El ex Lanús tenía uno de los contratos más importantes del fútbol argentino y el Consejo le ofreció renovarlo con una considerable rebaja en su salario, hasta fines de 2023 (con opción a extenderlo por un año más en caso de ganar las elecciones). La tratativa no prosperó.

“Me voy feliz porque di todo lo que tenía para Boca, gané cuatro títulos, que no es fácil, y me voy con el sueño cumplido de haber jugado cada fin de semana en la Bombonera, que es algo único”, aseguró el jugador que se marchó reconfortado por los mensajes de los fanáticos xeneizes y también por el recibimiento de los de Pumas, su nuevo equipo.

Respecto a los próximos objetivos, reveló que su nuevo DT Andrés Lillini lo convenció para firmar y remarcó: “Quiero competir al máximo siempre. Tengo 31 años y busco ganar cosas, títulos, partidos importantes y goles. No porque vaya a México eso va a cambiar. Voy allá y quiero ser campeón”. Y descartó atravesar un mal momento físico: “Yo sé lo que puedo dar y lo que no. Estoy muy bien físicamente. Lo que digan los demás mucho no me interesa, estoy muy tranquilo”.

Finalmente, hubo un mensaje para sus compañeros de Boca y el camino que les queda en la actual edición de la Libertadores: “Siempre es el máximo objetivo. La despedida fue muy emotiva porque es difícil irse de un lugar en el que uno se sentía tan querido. Soy un hincha más y tienen todo mi apoyo. A Boca lo amo siempre, fui y siempre seré. Tendrán un hincha más alentando en México”.

La despedida del Toto Salvio en las redes sociales

