El relator Daniel Mollo empezó a insultar en italiano en el tercer gol de Banfield a Boca

La bronca de Mollo en la goleada que sufrió Boca ante Banfield

La prioridad y obsesión en Boca Juniors es la Copa Libertadores. Por esta razón, Sebastián Battaglia volvió a apostar por un plantel plagado de suplentes para recibir a Banfield en La Bombonera por la Fecha 6 de la Liga Profesional. Si bien el Xeneize se encontraba en una posición expectante y una victoria lo colocaría a tiro del líder Newell’s, los de la Ribera sufrieron otro duro revés en su casa al caer por goleada ante Banfield.

El que no pudo ocultar su fastidio por lo acontecido en el campo de juego fue el relator Daniel Mollo.”Por el amor de Dios, el gol que acaba de hacer Galoppo”, comenzó su narración en Boca de Selección, por Radio Colonia, al ver la exquisita pirueta que realizó el volante del Taladro para dejar sin reacción a Javi García. “No sé si es olfato de bostero, de relator, pero pinta fulerita la noche. Genios los dirigentes la fecha que eligieron para jugar… Y gol de Banfield…”, añadió luego de que el VAR terminara de convalidar la primera conquista del conjunto del Sur. Mientras, de fondo, se escuchaba la frase “Siamo fuori della Copa” (estamos fuera de la copa, en español).

En el segundo tanto para la visita el relator apuntó con dureza contra el defensor Gastón Ávila, quien protagonizó una mala salida desde el fondo, lo que dejó mal parado a Boca Juniors. “Toda toda, esta es de Gastón Ávila. Increíble la salida de Gastón Ávila Si alguien no lo encamina estamos cagados. Se mandó una cagadita que le dio el segundo gol de Banfield”, soltó. Emanuel Coronel emitió un pelotazo cruzado para Agustín Urzi, quien envió un endiablado centro para que la empuje a la red Ramiro Enrique.

Con el doblete del hijo del Negro, Mollo explotó y comenzó a insultar en italiano al ver cómo su amado equipo caía por 3 a 0 antes de la finalización del primer tiempo. “Que gol que hizo este Enrique de vuelta. Me sembra que es una serata bruta bruta, una serata di merda. Madonna santa. Non mi piace niente (Me parece que es una noche bruta bruta, una noche de mierda. Madre santa. No me gusta nada). Les dije que olfateaba... Quién habrá sido el Picasso que eligió jugar en este horario con este equipo”, narró con fastidio y desazón.

“No tiremos a la borda rápido el campeonato local aunque queramos la Copa”, concluyó. Con esta caída, Boca Juniors quedó anclado con 9 unidades, cuatro menos que el puntero Newell’s, que el lunes recibirá a Patronato de Paraná.

El Xeneize tiene como principal objetivo para este semestre la Copa Libertadores. Se encuentra en los octavos de final y este martes recibirá al Corinthians de Brasil tras igualar sin goles la semana pasada en San Pablo. El ganador de este cruce se medirá en la siguiente instancia con el vencedor de la llave que protagonizan Deportes Tolima y Flamengo (en la ida se impusieron por 1 a 0 los brasileños en Colombia).

BOCA 0-3 BANFIELD:

