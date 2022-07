Corridas, empujones y golpes: el momento de furia de Gabriel Milito contra un ayudante de Central Córdoba

*La furia de Gabriel Milito en el partido contra Central Córdoba

Poco pasaba en el partido que Central Córdoba y Argentinos Juniors disputaban en Santiago del Estero. Con el marcador cero a cero y pocas acciones de gol, parecía que el duelo llegaría al entretiempo sin demasiadas novedades, pero en el minuto 38 se desató el caos. Un entredicho entre ambos bancos de suplentes terminó con Gabriel Milito en el centro del escándalo.

El técnico del Bicho se cruzó con un ayudante de Sergio Rondina. Al parecer, el preparador físico Facundo Gareca le reprochó algo al ex Independiente y entonces este le contestó: “Vení, vamos para allá”. Cerca del túnel que dirige al vestuario ambos protagonistas del entredicho intentaron tomarse a golpes, pero fueron detenidos por otros colaboradores y agentes de la seguridad.

Los cronistas del campo de juego describieron la actitud de Milito como “desenfrenada”, en un acto impropio para alguien que ejerce un cargo como el de director técnico y que debería, al menos, mantener la cordura. El episodio no pasó a mayores pero las cámaras de televisión pudieron capturar el momento en el que el ex jugador del Barcelona lanzaba golpes al aire, intentando agredir a quien se le acercara.

El entrenador de Argentinos Juniors quiso golpear al preparador físico de Central Córdoba

Por su comportamiento, Milito fue expulsado por el árbitro Silvio Trucco y terminó dándole indicaciones a su cuerpo técnico por handy. Cabe señalar que hasta ese momento habían ocurrido pocas situaciones de gol y ambos bandos habían realizado varias protestas contra el juez por su arbitraje.

Argentinos Juniors llegó a este duelo con la misión de ganar para afirmarse en zona de clasificación a los certámenes internacionales. En la tabla anual marcha séptimo y por ahora está accediendo a la próxima Copa Sudamericana. Una realidad opuesta vive Central Córdoba que pelea por no descender y está a pocas unidades de la zona roja que por el momento ocupan Godoy Cruz y Patronato.

