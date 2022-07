Fantino dio detalles de su último encuentro con Riquelme: “Tomó 25 litros de mate con el Chelo Delgado y vieron 4 partidos del ascenso de Austria”

Alejandro Fantino habló de su relación con Riquelme

Alejandro Fantino, confeso hincha de Boca Juniors, recordó algunas anécdotas de cuando seguía a la campaña del equipo como relator partidario. El conductor se presentó en el programa Paren la mano y contó además cómo fue su último encuentro con Juan Román Riquelme, a quien le tiene una estima especial.

“¿Qué me pasa con Riquelme? Ustedes saben lo difícil que es. Es picante, es un pibe difícil para relacionarse. La última vez que estuve con él, me invitó a tomar unos mates antes de la pandemia. Me invitó a su casa en Nordelta. Fui, me senté y estaba el Chelo Delgado y Javier García. Tomaron 25 litros de mate y vieron cuatro partidos de la Segunda de Austria que no sé cómo los tenían . ¡Tenían el ascenso de Austria! Tenían al Tristán Suárez de Viena”, fueron los desopilantes detalles del mitin. Y prosiguió: “Vieron ese partido y yo quería hablar de otras cosas... ‘¿Vos cómo andás?’ y el Chelo miraba (la TV) y decía ‘qué bárbaro...’. Te juro, estuve tres horas”.

Luego de esa reunión, Fantino aseguró que perdió contacto: “Después, no me atiende más el teléfono. Le escribí un par de veces, no lo llamo para pedirle... Alguna vez le he dicho por alguna charla. Está todo bien, boludo, tengo 50 años, no me querés dar una nota y me importa tres pedos, ya pasé”.

Más allá de esa especie de crítica por el trato de Román, el conductor no pudo ocultar su debilidad por el 10: “Me pasa algo, moviliza el pibe. Es difícil. Me conecta también con lo mejor de mi vida. La edad, viajes, joda... porque en la época de relatar a Boca, descontrolé mucho. Lo mejor de Boca era que sabíamios que llegábamos a Brasil y ganabas 3 a 0. Salíamos de joda, boliche...”. Admitió que Martín Palermo también le genera algo similar, pero diferenció a Jorge Bermúdez: “¿El Patrón? No, no. Román me vuelve loco”.

Más tarde fue el turno de recordar los viejos apodos que les puso a los futbolistas de Boca durante sus transmisiones radiales: “Batmanteca Martínez”, “Polillo Da Silva”, “Giuntinator”, “Bethoven Márcico”, “Maravilladona”, “Multiprocesador Mancuso” y “Atila Navarro Montoya, el Rey de los Unos”. “Pensaba mucho en los apodos, yo vivía para esas transmisiones”, aseguró quien ensayaba ruidos de autos de Fórmula 1 para describir las proyecciones de Hugo Ibarra, pasaba al aire el Himno de Colombia para motivar a los cafeteros del plantel y vitoreaba los cortes de Carlos Mac Allister contra los delanteros de River: “No va más, Colorado el 3. Corta Mac Allister y sale por la izquierda”.

SEGUIR LEYENDO: