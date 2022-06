Mario Pergolini criticó las salidas de dos jugadores de Boca Juniors y la falta de acuerdo por el sponsor de la camiseta

Mario Pergolini le apuntó otra vez a la directiva de Boca (Adrián Escandar)

Mario Pergolini volvió a apuntarle a la directiva de Boca Juniors, de la que formó parte hasta marzo de 2021, cuando renunció por diferencias con la gestión de la comunicación. Hace algunos meses, el conductor radial había atacado a Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol por la implementación de un sistema de máquinas que hacían vibrar las canchas del Predio de Ezeiza simulando el movimiento que se genera en la Bombonera. Ahora fue el turno de ironizar en sus redes por la partida del club de dos futbolistas y la falta de acuerdo por un sponsor.

En esta ocasión, el ex vicepresidente primero que hizo fórmula con Jorge Amor Ameal en las elecciones de diciembre de 2019 publicó imágenes de Cristian Pavón, Eduardo Salvio y la publicidad de la camiseta de Boca en historias de su cuenta de Instagram: “Gracias Pavón. Mucha suerte”, “Gracias Toto. Buena suerte!” y “Gracias Qatar Airways” fueron los mensajes. A este último le añadió otro texto: “10 millones de dólares menos sin marketing... estamos en problemas”.

Para contextualizar, hay que recordar que Pavón se entrenó con el plantel profesional en el último semestre pero después de no acordar su renovación de contrato más allá del 30 de junio, la decisión del Consejo y el cuerpo técnico fue no considerarlo para los campeonatos oficiales (ni siquiera fue inscripto en la Copa Libertadores y se marchará en condición de libre a Atlético Mineiro. Por otra parte, Salvio sí fue utilizado por Battaglia hasta que se resolvió que no seguiría más allá de este semestre. Desde el CDF no se movieron respecto a la primera propuesta que le hicieron al Toto, que en breve podría firmar con Pumas de México.

Los posteos de Mario Pergolini en su cuenta de Instagram

A diferencia de las primeras dos cuestiones, la de la publicidad en la camiseta fue una crítica para el otro sector de la directiva, liderado por el presidente Ameal. Es justamente el mandatario azul y oro el que lleva adelante las negociaciones para firmar contrato con un nuevo sponsor a partir del 1° de julio. Según pudo saber Infobae, este viernes Boca saldrá a la cancha a jugar contra Banfield con la franja amarilla en el pecho limpia. Es decir que si bien Pergolini expuso grandes diferencias con Riquelme y compañía, ahora también se la agarró con todo el frente dirigencial.

“Hay un código futbolístico que no mira a la gente que viene de afuera como alguien que viene a aportar o sumar. Son desconfiados, te boludean un poco. Están todo el tiempo cacheteándote hasta que más o menos podés hacerte un poco fuerte y hacer pie. Creo que no logré eso y me frustró bastante”, fue lo que declaró hace un tiempo Mario, quien no descartó presentarse a las elecciones de Boca en 2023 con una lista opositora.

En su última aparición pública haciendo referencia a Boca, el presentador de 58 años había hecho una crítica feroz en referencia a la maquinaria del Centro de Entrenamiento que el club posee en Ezeiza: “Hacer esto nos pone en un lugar muy vergonzoso, muy estúpido. No lo digo por nombrar siempre a la misma persona, pero lo hace Fernando Sosa. La verdad que si hace esto con los clientes, saldría corriendo Leo Burnett. Encima el tipo es de River, no puede hacer algo para Boca. No se entiende”.

