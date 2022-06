La carta de despedida de Eros Mancuso, a días de quedar libre de Boca Juniors: “Dejo un pedazo de mi corazón acá”

Mancuso ante Central Córdoba de Rosario por la Copa Argentina (@Eros_Mancuso17)

El defensor Eros Mancuso se irá libre de Boca Juniors y tendría posibilidades en otros equipos de Primera que mostraron su interés en un puesto que es difícil encontrar jugadores que distingan como el de lateral. El joven de 23 años fue una de las grandes promesas del club xeneize y se hizo famoso en aquel partido en el que un equipo juvenil enfrentó a Banfield el año pasado. Luego se ganó algunas posibilidades como titular y hasta marcó un gol.

Mancuso, oriundo de Haedo, en el Oeste del gran Buenos Aires, fue el capitán de la Reserva y también llevó la cinta en su debut en Primera. En julio de 2021, luego de ser eliminado en la Copa Libertadores por Atlético Mineiro en Brasil, en su retorno el plantel principal debió cumplir con la burbuja sanitaria por las restricciones en medio de la pandemia de COVID-19.

Ante la negativa de la postergación de dos partidos por la Liga Profesional, la entidad azul y oro debió recurrir a sus juveniles para medirse ante Banfield (0-0) y San Lorenzo (0-2). En esos encuentros fueron dirigidos por Sebastián Battaglia, todavía a cargo de la Reserva, y Mancuso hizo sus primeros minutos como titular.

Cuando Battaglia reemplazó a Miguel Ángel Russo en el cargo de entrenador en el primer equipo, las chances crecieron para Mancuso, que fue una buena alternativa ante una eventual baja de Luis Advíncula, y llegó a disputar siete partidos y hasta marcó un tanto, en la goleada 8-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera. En ese semestre fue campeón de la Copa Argentina en la que Boca Juniors venció por penales a Talleres.

Con la triple competencia para 2022, la Copa Libertadores, Copa de la Liga y Copa Argentina, Mancuso vislumbró la posibilidad de tener más posibilidades y jugó 45 minutos en la goleada 4-1 ante Central Córdoba de Rosario por la Copa Argentina a principios de marzo. Pero luego comenzó a ser relegado.

Este lunes Mancuso hizo un posteo en su cuenta de Instagram, donde confirmó su salida: “Hoy me toca despedirme después de 15 años de la que fue mi segunda casa, y me formó como deportista y persona. Fueron muchos momentos vividos, de los que no me voy a olvidar nunca. Dejo un pedazo de mi corazón acá”, escribió.

“Quiero agradecer a las personas que me acompañaron todos estos años; dirigentes, técnicos, preparadores físicos, kinesiólogos, psicólogos, nutricionistas, utileros, cocineros y, principalmente a mis compañeros. Gracias a todos los hinchas de Boca por su apoyo incondicional; siempre dejé todo por esta camiseta y nunca me guardé nada. Quizás la vida algún día vuelva a cruzar nuestros caminos”, agregó.

Mancuso había quedado apartado del plantel y se entrenó junto Cristian Pavón. Su contrato vencerá el 30 de junio y su futuro estará en otro equipo. Hay algunos de Primera que ya mostraron su interés, entre ellos Gimnasia, que también buscaría a otro xeneize, Marcelo Weigandt. En caso de que el Chelo retorne al Lobo, las alternativas serían Estudiantes, Platense y Rosario Central.

Boca Juniors tiene otro lateral formado en el club que se fue en condición de libre. Cabe recordar el caso de Nahuel Molina Lucero, actual jugador de la selección argentina y que suele ser titular en el equipo de Lionel Scaloni, que también tiene una buena labor en el Udinese, el club italiano que lo contrató cuando se enteró que quedó sin contrato de la entidad xeneize en junio de 2020.

Con la salida de Mancuso, el entrenador Battaglia tiene como variantes ante una ausencia de Advíncula (considerando también la posible salida del Chelo Weigandt) a Nicolás Figal, en una posición que no es natural para él, pero que cumple sin problemas, o a Pedro Velurtas, el cuatro de la Reserva.

