Feroz crítica de Mario Pergolini por el sistema que instaló Boca para que las canchas de entrenamiento vibren como la Bombonera: “Da vergüenza”

Mario Pergolini Critica Al Predio De Boca

Que Mario Pergolini quedó enemistado con gran parte de la directiva de Boca desde que renunció a su cargo de vicepresidente primero en marzo de 2021 no es novedad. Pero la feroz crítica que le hizo al Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme en torno a la instalación de un sistema de máquinas apisonadoras que emiten vibraciones en las canchas del Predio de Ezeiza para simular el movimiento que se genera en la Bombonera (con el objetivo de preparar psicológicamente a los chicos de inferiores para cuando den el salto a Primera) llamó la atención a más de uno.

En su programa Maldición va a ser un día hermoso que se emite por Radio Vorterix se debatía de fútbol hasta que el conductor tomó la palabra: “Nosotros tuvimos alguien que tuvo el buen tino de hacer que el campo de entrenamiento de Ezeiza tiembla. La verdad que da vergüenza. Es una estupidez... ¿Vos te creés que todos los pibes que van a la Bombonera les molesta que una cancha... (vibre)? Armaron un documental que es una mentira, esto es tanto humo como un montón de cosas”.

Si bien la idea fue aprobada por el Consejo de Fútbol de Boca, Pergolini aprovechó su descargo para apuntarle a Fernando Sosa, presidente creativo de la agencia de marketing: “Hacer esto nos pone en un lugar muy vergonzoso, muy estúpido. No lo digo por nombrar siempre a la misma persona, pero lo hace Fernando Sosa. La verdad que si hace esto con los clientes, saldría corriendo Leo Burnett. Encima el tipo es de River, no puede hacer algo para Boca. No se entiende”.

Máquinas que hacen latir las canchas de Boca en Ezeiza

La innovación fue presentada a través de las redes sociales de Boca Predio, una cuenta de redes sociales que produjo un gran cortocircuito durante la gestión de Pergolini en Boca ya que atentaba contra sus funciones al mando de la comunicación. Como el programa radial se emite también por streaming, desde el control estuvieron a punto de difundirlo, pero Pergolini pidió que no lo reprodujeran.

“Parece un comercial del Mundial de 1982. La verdad que es complicado que hagan esto, decís ‘¿por qué no hacemos algo mejor?’. No sé por qué la comunicación de Boca la maneja alguien que no es de Boca, insisto. Un tipo que fue a Madrid (por la final de la Libertadores 2018), del otro lado estaba. Y hacen esto. Entiendo que en otro momento de los clubes, en el Manchester, es como un chiste. Esto no está hecho como un chiste, parece un aviso de cerveza del 90″, concluyó.

Pergolini no ocultó sus diferencias con Riquelme por el manejo de Boca y su comunicación

Hace algunas semanas, en una entrevista con Infobae, Pergolini argumentó por qué tomó la decisión de marcharse de Boca: “Me encontré con una dirigencia que no estaba dispuesta a escuchar soluciones u opciones por las cuales creo que podría haber contribuido. Lo intenté una vez, lo intenté dos veces, cuando a la tercera vez ya ves cosas con las que no estás de acuerdo, pero que podrías transformarlas, bueno, es mejor correrse que quedarse en un lugar de poder solo por tener poder, porque un poder sin sustento no es poder. Tener un puesto solamente para pasar cuatro años y decir ‘fui el vicepresidente de Boca’, irte y no poder transformar nada, o peor, quedarte enganchado con cosas con las que no estabas de acuerdo, a lo mejor buenas, pero que no estabas de acuerdo, no”.

Y no negó que sus diferencias con Riquelme hayan sumado a la cuestión de su alejamiento: “Se estaban haciendo demasiados canales paralelos con respecto a la comunicación y a la forma de cómo Boca podría aprovechar ese tipo de cosas. Boca tiene varios medios que hablan sobre Boca y tienen un valor, pero Boca como institución no puede tener cuatro, cinco, seis, siete medios y cada cual hacer de su medio lo que le convenga y de la forma que le convenga”. En tanto, no descartó volver a presentarse en una fórmula como candidato en el club de la Ribera.

SEGUIR LEYENDO: