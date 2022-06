El golazo viral de Nacho Scocco jugando para el equipo que preside en el fútbol regional

Gol de Nacho Scocco en Hughes FC

Ignacio Scocco le dijo adiós al fútbol profesional a fines de 2021, pero no se despidió del todo del fútbol: se sumó a las filas del Hughes FC, club de su pueblo natal que lo tiene hoy en día como jugador-presidente. Lo cierto es que Nacho sigue dando cátedra y es uno de los máximos artilleros de la Liga Venadense, que tiene al conjunto celeste tercero en la tabla de posiciones tras la última victoria.

Una cámara captó la última conquista de Scocco en la visita de Hughes a Sportsman, por la Fecha 18 de la Primera A. En una jugada preparada, al ex delantero de Newell’s y River se la pincharon dentro del área para que la empalmara de volea y la mandara a guardar. El Celeste se impuso 2-0 en Villa Cañás (el otro tanto fue de Romero) y está a 5 puntos del líder Atlético Elortondo (segundo está Peñarol).

“Es una mezcla de sensaciones. Se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero estoy feliz y convencido de lo que voy a hacer. Es el momento de brindarme a mi familia y a mis hijos, de vivir lo que viene después, que uno no sabe lo que es realmente. Empieza una nueva etapa de mi vida, voy a poder estar con mis hijos. Es una decisión tomada”, fue lo que manifestó Scocco luego de anunciar que no jugaría más profesionalmente. Y adelantó: “Voy a volcar todo lo que aprendí en los chicos que están empezando. Lo voy a hacer en mi pueblo. Espero llevar adelante los sueños como cuando decidí ser jugador profesional”.

Scocco se dio el lujo de jugar un partido con Maxi Rodríguez en Hughes FC

Nacido el 29 de mayo de 1985, Ignacio Scocco debutó como profesional con la camiseta de Newell’s en 2004. En La Lepra desarrolló tres ciclos (2004-2006, 2012-2013 y 2020-2021). Luego tendría pasos por clubes como Pumas de la UNAM y Toluca (México), AEK Atenas (Grecia), Al Aín (Emiratos Árabes), Inter de Porto Alegre (Brasil) y Sunderland (Inglaterra). En 2017 desembarcaría en River Plate, equipo en el se lució bajo la conducción de Marcelo Gallardo como entrenador. Con el conjunto de Núñez tuvo una de las actuaciones más destacadas de su carrera el día que le anotó cinco goles en un mismo partido a Jorge Wilstermann de Bolivia por la Copa Libertadores 2018.

En total, ganó diez títulos, entre los que se destacan el torneo Apertura 2004 y el torneo Final 2013 con Newell’s y la Copa Libertadores 2018 con River, aquel recordado certamen en el que el conjunto Millonario le ganó la final a Boca Juniors por 3-1 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Nacho no pudo disputar ese encuentro por estar lesionado.

Con la selección argentina, el santafesino jugó tan solo un partido amistoso: fue el 21 de noviembre 2012, en el Superclásico de las Américas ante Brasil que se disputó en la Bombonera. En aquel momento el DT del conjunto nacional era Alejandro Sabella y el delantero fue el autor de los dos tantos para la victoria albiceleste por 2-1.

En una entrevista local, el atacante de 37 años manifestó sobre el objetivo de Hughes en este campeonato: “Lograr el sueño de poder clasificar por primera vez en la historia del club desde que se hace este torneo con playoffs, nunca pudimos conseguirlo. Apuntamos a eso. Más adelante, después de conseguir ese primer objetivo, se verá”.

