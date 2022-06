Semana clave en River Plate: un equipo de la Premier League y un gigante de Italia se suman a la pelea por Enzo Fernández

Enzo Fernández, el objetivo de Benfica, Wolverhampton y Milan

Horas decisivas se viven en River Plate. Más allá de tener la mayoría de los cañones en la posibilidad de incorporar jugadores (negocian por Miguel Borja, Diego Valoyes y Agustín Aliendro), en el club también se encuentran en estado de alerta por una inminente oferta desde Europa por una de las principales figuras de River Plate: Enzo Fernández.

El club que parecía más cerca y decidido a contratar al mediocampista de 21 años era Benfica. Incluso los principales medios de Portugal aseguran que Rui Pedro Braz, director deportivo de las Águilas, tiene programado un viaje a Argentina para sentarse a negociar con el entorno del futbolista y con el club de Núñez para cerrar su fichaje cuanto antes.

Sin embargo, la intromisión de otros dos clubes podrían cambiar por completo el escenario. Uno sería el Wolverhampton de la Premier League inglesa, entidad que Mathew Hobbs, su jefe de scout, con la misión de concretar su desembarco. El otro que se encuentra expectante es nada más ni nada menos que el Milan de Italia.

Aunque al oriundo de San Martín le habría gustado el proyecto de los lusos, lo cierto es que consideran un valor excesivo pagar los 20 millones de euros de su cláusula de rescisión. O Jogo marca que mostraron interés en pagar 15 millones de euros y otros cinco por productividad; pero desde Núñez le remarcaron que sólo se irá su pagan la cláusula en efectivo.

“Para el Benfica, esta operación se considera demasiado costosa porque supondría una inversión total de 25 millones de euros por las comisiones. Además de los 20 de la cláusula, la legislación argentina exige el pago del 25% en impuestos, aumentando la factura a pagar en cinco millones en efectivo. En este sentido, y aún sin renunciar al jugador, en Benfica ya se estudian otros nombres para el mediocampo”, advirtió el rotativo.

Enzo Fernández, que en lo que va del año disputó 25 partidos, en los que marcó 10 goles y brindó 6 asistencias, tiene contrato con River Plate hasta diciembre de 2025.

Wolverhampton, en cambio, tendría la decisión tomada de abonar la cláusula del ex Defensa y Justicia ya que el futbolista es del agrado del portugués Bruno Lage, ex estratega del Benfica. No obstante, lo que le podría jugar en contra en esta carrera al club inglés es que es el único de los interesados que no disputará ninguna competición internacional la próxima temporada.

Aunque aún no movió ninguna ficha de manera oficial, otro actor importante dentro de esta novela será el Milan, club que cuenta con muy buenos informes de su coordinador de scouting Geoffrey Moncada, quien hace algunas pasadas viajó a Buenos Aires para verlo in-situ en el Monumental.

La prioridad del flamante campeón de la Serie A de Italia es Renato Sanchez, figura del Lille. Todo parecía encaminado, pero en las últimas horas PSG aceleró por el portugués y los de Stefano Pioli se verían obligados a activar su plan b. Sky Sports sostiene que Enzo Fernández tendría predilección por el Milan y que “está esperando una señal de los rossoneri” para ver los pasos a seguir.

