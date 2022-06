Con Bizarrap como protagonista, Vélez anunció la llegada de Diego Godín como refuerzo

El compositor fanático de El Fortín hizo el anuncio de la llegada del defensor charrúa

Vélez hizo oficial la llegada de uno de los grandes refuerzos que tendrá el fútbol argentino de cara a la temporada que ya se puso en marcha con el torneo de la Liga Profesional y la continuidad de las competencias internacionales. Diego Godín, histórico defensor de la selección de Uruguay, se sumará al equipo que dirige el Cacique Medina.

Antes de su llegada, que se producirá durante este martes, desde las redes oficiales de El Fortín se hizo un anuncio que tuvo a un protagonista especial. Bizarrap, el compositor y DJ que es conocido por su fanatismo por el club de Liniers, apareció en un video en el que se lo puede ver frente a una computadora y otros artefactos que usa para armar sus sesiones.

Acto seguido, el productor recibe un llamado de Vélez y luego de atender, respondió: “Hola, ¿Sí? ¿Viene? ¿Confirmado? Uh, me vuelvo loco. Muchas gracias por avisar”. Tras unos segundos en lo que gira, el personaje vestido con su clásica gorra y lentes oscuros, remató: “Ah no, perdón, es que Godín viene a Vélez”.

La llegada del marcador central al fútbol argentino se produce luego de que se despidió del Atlético Mineiro, su último equipo en el que alcanzó a jugar sólo ocho partidos y marcó un gol con el conjunto de Belo Horizonte. A pesar de su poco tiempo, sumó dos títulos: el campeonato Mineiro y la Supercopa de Brasil. Ahora, se pondrá la camiseta con la V de cara al torneo local y la serie de octavos de final por la Copa Libertadores que el club de Liniers disputará ante River Plate.

Godín será uno de los emblemas de Uruguay en la próxima Copa del Mundo de Qatar (REUTERS/Pablo Porciuncula)

Una vez que se confirmó su salida, Godín se despidió del Galo en sus redes sociales. “Hace unos meses llegué a una ciudad y un club donde me encontré con un montón de gente buena que me ayudó y facilitó mi día a día aquí. Por eso hoy quiero dar las gracias a todos los que trabajan en el Atlético Mineiro y hacen de éste un gran club. Gracias a la directiva, al cuerpo técnico, a todo el staff que trabaja alrededor del equipo, y por supuesto a esa gran afición, la masa do Galo. Y una especial mención a mis compañeros, que son un grupo de campeones con mucha humildad, y ahí es donde está el secreto del éxito de este equipo”, dijo.

“Me voy con la satisfacción de haber dado siempre en cada momento lo mejor de mi, con mucho profesionalismo, y haber respetado a todas esas personas que nunca olvidaré”, agregó uno de los emblemas que tendrá Uruguay en el próximo Mundial de Qatar 2022.

El futbolista, de 36 años, firmará su contrato con Vélez una vez que desembarque en suelo argentino y lo hará hasta diciembre de 2023. El defensor debutó como profesional en Club Atlético Cerro y luego pasó a Nacional en Uruguay. (Uruguay). Luego emigró a España, donde jugó en el Villarreal y tuvo su mejor versión en el Atlético Madrid. Más tarde se fue a Italia, y jugó en el Inter y el Cagliari. Este año se incorporó al Mineiro. En tanto que con su selección disputó tres mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Con la Celeste logró la Copa América en Argentina en 2011.

