Gallardo confirmó que llamó a Luis Suárez: “River le puede brindar competencia y un montón de razones para que pueda llegar bien al Mundial”

Fotobaires

El empate sin goles de River Plate ante Atlético Tucumán en la segunda jornada de la Liga Profesional quedó momentáneamente a un costado durante la conferencia de prensa posterior al partido que realizó el entrenador Marcelo Gallardo. El mercado de pases se mantiene en vilo ante la posibilidad de que el club de Núñez contrate al goleador uruguayo Luis Suárez y el Muñeco se animó a dar mayores precisiones sobre uno de los grandes temas del momento.

“Es difícil hablar de una posibilidad que no sabemos si puede ser real, más allá del interés de nuestra institución, de nosotros, y más allá que el futbolista en este caso la ha valorado y la tiene en consideración. No depende de nosotros simplemente. Si dependiera de nosotros, posiblemente tendríamos más razones para comunicar. En este caso, lo que debemos hacer es esperar y ver qué posibilidades reales haya cuando el jugador analice toda su situación”, reflexionó el DT.

Gallardo también reconoció que llamó al futbolista que acaba de quedar libre de Atlético de Madrid: “Yo hablé con él, sí. Lo conozco. Tengo una buena relación. Hay un respeto hacia el futbolista, hacia la persona. Simplemente me comuniqué para ver qué iba a ser de su vida y si tendría ganas de venir al futbol argentino, a una institución como al nuestra que le puede brindar un montón de razones, y tener competencia, para que él pueda llegar bien a su deseado Mundial . Pero eso es lo que nosotros podemos hablar, lo poco que puedo comunicar. Después yo sé que es un nombre importante en el fútbol mundial que despierta y genera todo lo que ha movilizado en estos días. Pero hay que tener un poquito más de paciencia, porque si dependiera de nosotros sería mucho más fácil per no es así”.

Con respecto a Lucas Beltrán, el Muñeco explicó que aguarda por su llegada: “Los directivos están en conversación para ver si pueden llegar a buen puerto lo antes posible”. Al ser consultado sobre un posible retorno de Matías Kranevitter se mostró dubitativo: “Hoy no cerramos ninguna posibilidad. Es muy difícil hacer nombres propios de jugadores que puedan llegar o no. Hay cuestiones que tienen que ver con negociaciones y nunca son fáciles”.

En ese contexto de debate constante ante la falta de un reemplazante de Julián Álvarez por su salida a Manchester City, Gallardo fue tajante: “No hay mucho para decir. Fueron dos partidos de inicio de campeonato en el cual hubo un empate que fue parejo el del fin de semana pasado, en este merecimos un poco más de lo que marca el resultado. No hay mucho más análisis. Veremos cómo seguimos delineando la mejor forma del equipo para lo que viene. Hoy no pueden hablar de un nueve porque estaba Julián Álvarez, que es el goleador del futbol argentino. Estuvo Julián Álvarez. Posiblemente mañana hablen de un nueve y hoy estuvo. Mañana veremos cuando no esté, pero hoy estuvo Julián. A veces cuando no hace goles Julián marcamos con los volantes nuestros. Hoy tuvieron chances y no pudieron convertir”.

River Plate fue muy superior a Atlético Tucumán en el juego de esta noche, incluso en el complemento no recibió tiros al arco y la tenencia rondó el 80 por ciento, sin embargo no pudo llevarse la victoria. Pese al resultado, el juego de su equipo mantiene tranquilo al entrenador: “Nos faltó el gol. Si hubiésemos hecho un gol de las seis o siete situaciones que tuvimos, estaríamos hablando de otra cosa. Los partidos se ganan con efectividad. Más cuando tenés a esos equipos que se cierran de esa manera. Nos faltó la puntada final y hubiese sido otro partido”.

Dos periodistas le consultaron en la conferencia de prensa al entrenador si creía que los rivales le habían “encontrado la vuelta” a sus planteos, teniendo en cuenta que en la primera fecha también empató sin goles con Defensa y Justicia. Gallardo explicó que no creía que eso fuese así, y al oír la consulta por segunda vez, se fastidió: “Otra vez la misma pregunta... Si analizamos el desarrollo de juego, el 0 a 0, puedo decir ‘nos encontraron la vuelta’, pero si creamos siete situaciones, fuimos nosotros los que fuimos incapaces de abrir el marcador, por la gran respuesta de arquero o porque erramos. Si hacemos solo el análisis del resultado, sí, posiblemente vos puedas opinar que nos encontraron la vuelta”.

* La pregunta que fastidió a Gallardo

En cuanto a los refuerzos, el director técnico del conjunto de Núñez no quiso dar demasiadas precisiones: “No tengo certeza de cuándo se van a definir las situaciones. Y bueno, más allá de que estamos elaborando posibilidad y buscando alternativas, después dependerá de lo exigente que queramos ser nosotros para determinadas situaciones”. En este punto, agregó: “Esperemos que en las próximas semanas podamos concretar algunas de las posibilidades”.

SEGUIR LEYENDO: