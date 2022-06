El presidente de River Plate habló sobre la chance de fichar a Luis Suárez y dio detalles del mercado de pases

Jorge Brito habló sobre el mercado de pases de River Plate

La noticia que revolucionó al Mundo River durante los últimos días estuvo relacionada a la posibilidad de contratar a Luis Suárez como reemplazante de Julián Álvarez, quien deberá emigrar a la brevedad al Manchester City. El goleador uruguayo es uno de los tantos nombres que el Millonario tiene en carpeta, pero el presidente del club Jorge Brito aclaró que las negociaciones para fichar a un delantero por ahora están complicadas.

“Marcelo nos viene diciendo desde que fue la transferencia de Julián la necesidad que teníamos de poder incorporar un jugador para esa posición. Por ahí no necesariamente de esas características porque sabemos que es muy difícil conseguir un jugador de las características de Julián. Pero por ahí eso implica uno, o a veces dos jugadores de características distintas, que ante distintos planteos técnicos puedan suplir esa posición. Todavía no hemos encontrado ese jugador”, reconoció ante los micrófonos de la transmisión partidaria de River Monumental. El máximo directivo destacó que están trabajando en el tema “desde la mañana hasta la noche” pero insistió en las dificultades: “Es complejo porque no hay muchos jugadores para esa posición de las características que quiere el técnico”.

Entre las distintas preguntas vinculadas al tema, surgió el nombre de Suárez, quien quedó libre de Atlético de Madrid y espera por una oferta de Europa mientras es seducido por el Millonario. Si bien Brito evitó dar detalles, explicó: “Sé que soy muy aburrido como dirigente pero nunca hablo de las negociaciones por los jugadores. Lo que se dijo es cierto, puede haber otras cosas más, pero la realidad es que tiene que ver con la decisión de él. Es algo que imagino que tiene que ver con el amplio lapso que tiene el mercado de pases europeo. River no puede esperar ese tiempo”.

“Sabemos que es muy complejo el mercado de pases. Nosotros ya estamos en plena competencia y el mercado de pases internacional termina el 30 de agosto como todos los años. Dos meses y medio va a quedar abierto el mercado. Muchos jugadores, para nombrar a ninguno en particular, que están en el mercado europeo o son pretendidos en el mercado europeo, van a esperar hasta último momento. Esa es la parte más compleja. A nosotros el 30 de agosto no nos sirve, puede ser tarde”, aclaró mientras los apellidos que circulan con más fuerza por estas horas son los de los colombianos Miguel Borja (Junior de Barranquilla) y Diego Valoyes (Talleres de Córdoba).

El máximo directivo del Millonario aclaró que puede aparecer algún tapado que no circula en los medios y explicó por qué evalúan varias opciones: “La verdad que los nombres que se vienen diciendo todos tiene alguna dificultad por eso todavía no se puede llegar a un acuerdo. En la medida que no se pueda llegar a un acuerdo con cualquiera de ellos, obviamente hay otros nombres dando vueltas”.

OTRAS FRASES DE BRITO:

• Las reformas del Monumental: “Estamos laburando con algo que para nosotros es central, que va a tener que ver mucho con el futuro de River, que es la obra del estadio. Este proyecto de reforma del Monumental fue votado al 100% por los representantes de socios que tenemos. La cancha se llena todos los partidos, tenemos una demanda insatisfecha muy grande. Esos son recursos que se dejan de lado, pero lo más importante es que son personas que estaban quedando en la calle, sin poder acompañar a River. A partir del año que viene van a poder venir”.

• El regreso de Beltrán desde Colón: “Es un tema que tiene que ver con el presidente de Colón, con el que tenemos una relación desde hace muchos años. Uno entiende también los compromisos deportivos de él. Es compleja la decisión. Pero lo que tiene que ver acá es el espíritu del contrato. Se firmó hace un año con fecha 30 de junio, pero el espíritu de ese contrato era la finalización de los torneos. Este año particular, producto del Mundial, nos hizo que ese contrato nos lleve a una instancia que puede ser tarde. Si ellos lo llegaran a anotar en la Copa Libertadores, nos generarían grandes dificultades. Aspiramos a que el presidente de Colón entienda lo importante que es para nosotros, el espíritu del contrato, y la relación que tenemos, tuvimos y esperamos seguir teniendo con Colón”.

• El futuro de Nicolás De La Cruz y su decisión de no quedar libre: “Es lindo escuchar a gente que quiere al club, que se compromete, que sabe todo lo que el club le dio. Somos muy conscientes de todo lo que él le dio al club. El mercado de pases es largo no solo para incorporar sino también para transferencias. Habrá tiempo para analizar y que el jugador analice si es ahora el momento para que Nico viaje al mundo o más adelante”.

