Los detalles de su charla con Guardiola y la chance de que Luis Suárez lo reemplace en River Plate: 5 frases de Julián Álvarez

El delantero habló de la posible llegada del uruguayo al Millonario

Julián Álvarez es una de las figuras que próximamente emigrará al fútbol del exterior. El acuerdo con el Manchester City representa el próximo desafío para el delantero, quien en las últimas horas recibió en el River Camp de Ezeiza el prestigioso premio que entrega el diario El País como mejor jugador de Sudamérica.

Sin dudas, el medio uruguayo no pudo dejar de consultarle sobre la posible llegada de la estrella con pasado en Barcelona, Liverpool y Atlético de Madrid, entre otros, Luis Suárez. “Todos sabemos la calidad de jugador que es Lucho, los equipos en los que jugó, la cantidad de goles que ha hecho tanto en los clubes de Europa como en la Selección, así que para River obviamente sería un gran refuerzo”, destacó el cordobés.

Cabe recordar que la Araña se convirtió en el primer jugador de la historia de la entidad de Núñez en festejar seis goles en un mismo partido cuando brilló ante Alianza Lima por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y acumuló 51 anotaciones con la camiseta de la banda, cuatro menos que Borré, el futbolista que más gritó en el ciclo del Muñeco. “Estoy ahí cerca, a cuatro goles, y quedan varios partidos. Siempre trato de dar lo mejor adentro de la cancha. de jugar bien, ayudar a mis compañeros... Y obviamente si llegan los goles, son bienvenidos”, confesó entre risas.

Antes de viajar a Inglaterra, la primera semana de julio, el joven de Calchín buscará superar esta marca en los últimos compromisos del elenco de Núñez. El delantero, que con apenas 18 años jugó la final de la Copa Libertadores en Madrid ante Boca en 2018, alcanzó un promedio de gol de 0,43 por partido y si se tienen en cuenta las 29 asistencias su participación goleadora casi que llega al 0.70.

Otra de las grandes virtudes del futbolista del seleccionado argentino es su capacidad física, por eso de los 116 partidos que jugó, 82 fueron en la alineación titular y de esa estadísticas en 47 ocasiones completó los 90 minutos. Su registro goleador aumentó desde el año pasado luego de la lesión de Matías Suárez, que le devolvió la titularidad y lo obligó a jugar de nueve. En la temporada 2021-2022 jugó 46 partidos y convirtió 35 goles.

River transfirió a Julián Álvarez al Manchester City de Pep Guardiola a fines del año pasado a cambio de 21 millones de dólares con una cesión de préstamo que posibilitó que el delantero siga en el club hasta la finalización de octavos de final de la Libertadores. Si bien dicho préstamo a favor del club porteño era durante todo el 2022, la institución británica puso una cláusula de repesca con penalidad de 1,8 millones de dólares para tenerlo disponible a mitad de año en la pretemporada de verano en Europa.

Luego de las actuaciones del cordobés, el propio Guardiola adelantó que sus intenciones era tenerlo con el equipo en julio para verlo entrenar con el plantel del campeón de la Premier League. Según informó el medio inglés The Sun, el CEO del Manchester City, Ferrán Soriano, también aseguró que el argentino se sumará al equipo británico en la fecha estipulada por el contrato de compra. “Hemos tenido muchas ofertas de clubes para ceder a Julián, pero no se va a ir, hará la pretemporada con nosotros y se quedará”, explicó el directivo. “Tuve la posibilidad de hablar con Guardiola en febrero, cuando se realizó la firma del contrato. Fue una breve charla en la que me daba la bienvenida y me felicitaba por todo lo que estaba logrando”, subrayó el delantero.

Naturalmente, uno de sus máximos desafíos se basarán en la incursión que realizará La Scaloneta en el Mundial de Qatar. Ilusionado con formar parte de la nómina de la Albiceleste, el atacante reconoció que sueña con ganar la Copa del Mundo. “Sería muy lindo que se pueda conseguir, por todos los argentinos y, obviamente, porque creo que el fútbol se lo debe a Messi por todo lo que significa a nivel mundial”, concluyó.

