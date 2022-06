Enzo Fernández habló de la chance de dejar River Plate y la importancia de Marcelo Gallardo

El mediocampista se refirió a su futuro y reconoció los objetivos de River Plate

Enzo Fernández, pese a sus 21 años, se convirtió en una de las principales figuras de River Plate. Producto de su talento y elegancia a la hora de tener el balón se transformó en uno de los principales objetivos de los grandes de Europa. En diálogo con el canal de Youtube de la Liga Profesional, el mediocampista se refirió a su deseo de pegar el salto en su carrera y la importancia de Marcelo Gallardo y los referentes para este presente del Millonario.

“Siempre soñé con tener un buen momento en River, siempre soñé en estar en esta institución. Siempre soñé con estar acá, ganar cosas. Gané dos títulos, algo que siempre soñé. Estar acá me genera mucha felicidad”, comenzó su relato el oriundo de San Martín. Y luego, añadió. “Cuando se habla bien de mí me genera emoción, satisfacción. Uno trabaja para que le vaya bien. Cuando escucho tantos halagos me llena de satisfacción, porque me costó para tener este momento. Hay que seguir por este camino para seguir mejorando

Producto de su buen presente, Fernández fue vinculado en el último tiempo a instituciones como Benfica, Juventus, Milan, Real Madrid, Manchester City y Manchester United. Si bien le gustaría probar suerte en el Viejo Continente, el futbolista fue claro a la hora de hablar de su futuro: “Jugar en Europa es un objetivo, sí. Pero no estoy ansioso por emigrar ni nada. De eso se encarga mi representante. Estoy muy contento con mi día a día”. En lo que va del año, Enzo disputó 22 partidos, en los que marcó 9 goles y brindó 6 asistencias.

“Marcelo Gallardo es un líder acá en River, logró muchas cosas para la historia de River. El proyecto que armó va por un buen camino y nosotros intentamos agrandar la historia de esta institución. Seguiremos en búsqueda de esos sueños, de este proyecto que va en buen camino”, comentó el ganador del Trofeo de Campeones y la Liga Profesional en el conjunto de Núñez.

Enzo Fernández también puntualizó en la importancia de los jugadores experimentados dentro del plantel. “Los referentes me aconsejan mucho. Tanto a mí como a los más chicos. Nos guían por el buen camino, que trabajamos con humildad para conseguir cosas. Compartir con Enzo, Armani, Pinola y Maidana, que son grandes referentes y personas. Vamos de la mano con ellos, ellos nos guían”, remarcó.

“Los objetivos de River son, primero que nada, ganar la Libertadores. Es una competición muy importante para River. Trabajamos para conseguirla. Queremos competir en todos los frentes. Si tenemos la posibilidad de ganar la liga, también iremos por eso”, advirtió Enzo. River Plate avanzó a octavos de final en el certamen internacional, donde se verá las caras con Vélez. En lo que respecta al torneo local, los dirigidos por el Muñeco recibirán este sábado a Atlético Tucumán en el Monumental tras comenzar su camino con una igualdad ante Defensa y Justicia.

Para cerrar, manifestó: “Mi sueño es ganar la Libertadores con River. Jugar un Mundial y ganarlo sería lo máximo, un privilegio. Y otro pendiente sería jugar en Europa”.

