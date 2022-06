Mauro Zárate marcó un gol gracias al VAR y le dio la victoria a Platense sobre Godoy Cruz

*El gol de Mauro Zárate ante Godoy Cruz

Mauro Zárate regresó al fútbol argentino luego de su paso por Brasil y lo hizo nada menos que un gol. El experimentado delantero que hace pocos días fue anunciado como nuevo refuerzo de Platense convirtió de penal para marcar el 2 a 1 de su equipo ante Godoy Cruz en Vicente López. El triunfo, además, es clave para que el Calamar escape de la zona de descenso, al menos por ahora.

El ex Boca Juniors y Vélez ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo, cuando el duelo estaba 1 a 1. En sus primeros contactos con el balón se lo vio muy activo y enfocado en la tarea ofensiva con algún intento de media distancia. Pero la más clara la tuvo cerca de los 38 minutos, al hacerse cargo de la ejecución del penal que no falló.

Ignacio Schor había llegado hasta el fondo por la derecha y al lanzar el centro atrás la pelota dio en la mano de Guillermo Pereira. Mauro Vigliano, después de revisar la acción en el VAR, cobró infracción y le dio la oportunidad al local de ponerse en ventaja. Zárate asumió la responsabilidad y con un tiro cruzado estampó el segundo tanto de su equipo y el primero suyo con la camiseta marrón.

“Voy a dejar el máximo para cumplir el objetivo”, declaró a los micrófonos de TNT Sports una vez terminado el duelo. “Los grandes tenemos que dar el ejemplo a los chicos, apoyando como todos, esto es un compromiso que tenemos con la gente que llevó a Platense a Primera y tenemos que dejarlo en donde tiene que estar”, aseguró Mauro, quien además reconoció haber pasado por tiempos difíciles en los útlimos meses: “Por momentos se me cruzó por la cabeza dejar de jugar, pero mi mujer y mi familia sabían que el fútbol es mi vida, las ganas de jugar estaban y acá estoy”.

Platense, con Zárate, se ilusiona con mantener la categoría (Foto: @caplatense)

Fue una victoria clave la de Platense en su lucha por mantener la categoría si se tiene en cuenta que de no haber ganado hubiese quedado en zona de descenso. Ahora, conla victoria llegó a 58 unidades en 53 presentaciones (1.094 de promedio) y superó a Atlético Tucumán, que por ahora sigue afuera. El elenco que dirige Omar De Felippe arrastraba 12 presentaciones sin triunfos contabilizando la Copa de la Liga y la Copa Argentina. Su última celebración se había dado en la fecha 3 de la Copa de la Liga contra Sarmiento de Junín, como local, pero luego acumuló 9 caídas y 3 empates. Por su parte, Godoy Cruz quedó en zona roja junto con Patronato, que hoy empató 1 a 1 con Vélez.

El ex goleador de 35 años viene de jugar en América Mineiro y en Juventude de Brasil. Para este torneo, regresó a la Argentina y tras algunas charlas con clubes como Racing y Gimnasia, se inclinó por Platense: “Tuve una linda y profunda charla con el presidente, que me expresó su deseo de dejar al equipo en Primera y que vuelva a ser el de hace varios años. Ya he venido a Argentina a pelear el descenso (en su último paso por Vélez) y por suerte me fue bien, me gustan los desafíos”, había contado en diálogo con Radio La Red esta semana.

En esa charla, aseguró que su arribo al Marrón se resolvió en media hora, café mediante, y aclaró que está en forma por haberse entrenado con un grupo de jugadores libres: “Amo el fútbol, me siento bien físicamente y quiero seguir jugando hasta que note que no puedo gambetear más, cuando pase eso, tiro la toalla. El desafío es que Platense siga en Primera y vuelva a ser lo que era hace muchos años atrás. Esa es la motivación y el objetivo que tengo yo y todo el club”.

