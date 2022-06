Mauro Zárate explicó por qué no está conforme con su carrera y se sinceró sobre su paso por Boca: “Si estás débil de la cabeza, estás muerto”

Mauro Zárate vestirá la camiseta de Platense

A los 35 años, Mauro Zárate volvió al fútbol argentino para vestir la camiseta de Platense. El delantero ya fue presentado y se prepara para estar disponible de cara al debut del fin de semana ante Godoy Cruz: “Tuve una linda y profunda charla con el presidente, que me expresó su deseo de dejar al equipo en Primera y que vuelva a ser el de hace varios años. Ya he venido a Argentina a pelear el descenso (en su último paso por Vélez) y por suerte me fue bien, me gustan los desafíos”.

En diálogo con Radio La Red, el flamante número 10 del Calamar admitió que no está del todo conforme con su carrera: “Fue hermosa y no me puedo quejar, pero tomé algunas decisiones que no fueron buenas y marcaron”. Y puntualizó: “Haberme ido de la Lazio fue un dolor grande porque fue amor a primera vista con la gente, impresionante. Hubo un cortocircuito con el presidente y me fui al Inter. Esta fue una de las decisiones que no estoy contento de haber tomado. Otra fue haberme ido del West Ham cuando estaba bien, decisiones apresuradas. Después fue bueno porque llegué a la Fiorentina, ahí quería cumplir los cuatro años de mi contrato pero no pude por la enfermedad de mi mujer”.

Zárate aseguró que su arribo al Marrón se resolvió en media hora, café mediante, y aclaró que está en forma por haberse entrenado con un grupo de jugadores libres: “Amo el fútbol, me siento bien físicamente y quiero seguir jugando hasta que note que no puedo gambetear más, cuando pase eso, tiro la toalla. El desafío es que Platense siga en Primera y vuelva a ser lo que era hace muchos años atrás. Esa es la motivación y el objetivo que tengo yo y todo el club”.

Platense será el tercer club argentino de Zárate, tras sus pasos por Vélez y Boca

LAS FRASES DE MAURO ZÁRATE SOBRE SU PASO POR BOCA JUNIORS

· “¿Si me arrepiento de haberme ido? Lo hecho, hecho está. Fueron tres años hermosos en los que gané Copa y torneos, lo tengo como algo muy lindo. Podría haber seguido por lo que hablé con los muchachos, pero tomé esa decisión y en ese momento pensé que era lo mejor”

· “No es un mito, es verdad que el Mundo Boca es ruidoso, pero depende de cada jugador. Si de cabeza sos débil, estás muerto. Si jugás bien y mirás cómo te elogian, jugás mal y también mirás, ahí cagaste. Boca es disfrutar, ir a la cancha a jugar e ir a tu casa a descansar. Lo dijo Román, que vivía para el fútbol porque Boca te lo demanda”

Mauro Zárate se refirió a su paso por Boca Juniors (REUTERS/Juan Mabromata)

· “¿Si hubiera seguido en Boca si sabía que Tevez se retiraba? No, eso no hubiera cambiado nada. Pasó por otro lado que ya no viene al caso hablarlo”

· “A muchos jugadores Boca les come la cabeza, hay que estar preparado. Abrís la Billiken y están hablando de Boca, en cualquier lado hablan de Boca. Tenés que estar fuerte: cuando jugás bien, no subirte a las nubes; cuando jugás mal, bancártela”

· “No me arrepentí de ir a Boca, fue algo hermoso que disfruté muchísimo. Para mí está al nivel de los años que disfruté en Europa, en el tope de mi carrera. Si lo sabés disfrutar, pensás solo en jugar en la Bombonera, es imposible que la pases mal”

