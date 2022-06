Carlos Tevez se quebró al recordar a su padre: “Me retiré porque perdí a mi fan número uno″

El ex futbolista de Boca Juniors se emocionó en diálogo con Alejandro Fantino

“Ya estoy retirado”.

Con esa frase comenzó la entrevista que Carlos Tevez le concedió este viernes a Alejandro Fantino en Animales Sueltos, el ciclo que se emite por la pantalla de América. El ex goleador de la selección argentina que brilló en Europa y en Boca Juniors dio por cerrada su etapa como profesional, luego de haberse retirado y adelantó que será director técnico.

El ex futbolista de 38 años se emocionó durante la charla al hablar sobre su padre, Don Segundo, quien murió en febrero de 2021 a los 58 años luego de varias semanas de haber atravesado una delicada situación de salud. El hombre que adoptó al Apache cuando este era un niño había sido intervenido quirúrgicamente del cuello en febrero de 2020. Luego, debido a un cuadro de coronavirus y neumonía, había estado en terapia intensiva durante 45 días hasta que fue dado de alta, pero tiempo después tuvo que volver a ser ingresado y no pudo recuperarse.

“Mi viejo me decía estudiá, rompete el culo, no llegues tarde, respetá con lo que te comprometiste, cumplí con lo que te comprometés. Cuando no me quería levantar porque había ido a bailar, me levantaba del forro del culo y me hacía ir a los entrenamientos. Nunca me dejó faltar a un entrenamiento”, recordó sobre su infancia y las enseñanzas que le dejó su padre. “Mi papá nunca dejó de trabajar. Era albañil, se levantaba a las 6 de la mañana y volvía a las 7 de la tarde. Cuando volvía me iba a ver al club. Los fines de semana estaba siempre conmigo”.

Al ser consultado sobre por qué tomo la decisión de retirarse, contó que la situación de Don Segundo lo tenía a maltraer: “Lo sufrimos muchísimo. El último año mío jugando fue muy duro porque él tenía muerte cerebral, la pase mal. Un día me levanté y dije, ‘no juego más’. Lo llamé a Riquelme a la noche y le dije que necesitaba el club para hacer la conferencia de prensa y contar que no jugaba más. Ahí mi familia entendió que no jugaba más”.

Tevez estaba pasando por un gran momento futbolístico y por eso fue una sorpresa hasta para su familia el anuncio. Pero el ex delantero de Boca Juniors fue sincero y se quebró: “En mi último cumpleaños, pedí el micrófono. Mis tíos y primos querían que vuelva a jugar y estaba toda mi familia. Primero pedí algo especial, una foto con Vane, mi hermana, mi mamá y mi mejor amigo. Y después empecé a explicarle a mi familia por qué (se había retirado), porque todos me lo preguntaban todo el tiempo, hasta que les dije, ‘Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno′.

Carlos Tevez junto a Don Segundo

De inmediato, sus ojos se llenaron de lágrimas y tuvo que contener la emoción: “Yo tenía 8 años y el que me venía a ver era él. Y yo decía, para qué más. Entonces me levanté y dije, ‘no juego más’. Fue la única vez que pensé realmente en mí, porque siempre pensaba en la gente o en mi vieja, en Vane (su pareja), en las nenas, en Vito, que no tuvo mucho tiempo para verme jugar. Había perdido a mi fan número uno y eso hizo que no tenga más ganas de jugar”.

El ex futbolista que vistió la camiseta de Juventus, Manchester United y Manchester City, entre otros equipos, contó que las lecciones que aprendió de Don Segundo aún las aplica. A tal punto que lo hace con sus hijas, quienes a veces le reclaman regalos, como un auto: “A mi nena le digo que se gane la plata. Trabajando, sí, que se la gane. Le tenés que hablar de valores, tenés que estar encima. La del medio me dice, ‘Vos sos Carlos Tevez, ¿Cómo no vas a poderle comprar un auto a tu hija?’”. Sin embargo, él se mantiene firme y recuerda que fue su padre quien le enseñó que antes del auto, debe tener una casa: “Si te pasa algo ¿qué vas a hacer, dormir adentro del auto?”.

Justamente por eso, luego de que Boca lo vendiera al Corinthians en 2005 y comenzara en Brasil a tener un sueldo alto, El Apache le compró casas a toda su familia para sacarla de la villa. Fueron 14 las propiedades que adquirió y repartió entre sus padres, tíos, primos y hermanos, para ayudarlos.

Don Segundo adoptó a Carlos como su hijo cuando era un niño y desde entonces comenzó una historia de amor que no terminará pese a su muerte. Tevez llegó a él gracias a Adriana, su madre adoptiva, cuando la hermana de ésta, Fabiana Trini, su madre biológica, se lo entregó por poder criarlo, a los pocos meses de que muriera su padre, Juan Alberto Cabral, en una balacera. Vivían en el primer piso de la Torre 1 de Fuerte Apache y en varias entrevistas el ex futbolista hizo referencia a su crianza entre ruidos de balas y hechos delictivos, que terminaron con la vida de su principal compadre con la pelota, Darío Cabañas Coronel, miembro de la banda llamada “Los Backstreet”.

