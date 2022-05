Dibu Martínez reveló la sorpresiva propuesta que le hizo a Julián Álvarez antes de que lo comprara el City: “Creo que va a ser una superestrella”

En la previa de la Finalissima entre la Argentina e Italia uno de los jugadores albiceleste que habló es Emiliano Martínez, quien como siempre suele dejar ricos conceptos. En la rueda de prensa de este martes el arquero del Aston Villa analizó el encuentro ante la Scuadra Azzurrra que se disputará mañana en Wembley, en la tercera edición de este duelo entre los campeones europeos y sudamericanos.

“Me acuerdo de la primera vez que vine a Inglaterra con mi papá a los 17 años. Vine a ver un partido de Arsenal contra el Birmingham City y era acá exactamente. Con el estadio lleno pensé que sería un sueño jugar acá. Obviamente gané un par de títulos más con el Arsenal pero estando en el banco. Cuando me tocó jugar es verdad que no había público en esos partidos, jugar con la Selección acá es algo único. Esperemos que sea para el recuerdo”, afirmó el guardameta que tuvo parte de su formación en Independiente.

Respecto de los italianos, el guardameta de 29 años indicó: “Sabemos que son muy tácticos, que trabajan mucho el área defensiva, son compactos, les gusta salir a la contra, tienen jugadores muy rápidos arriba que enganchan y cambian de lado. Son fuertes en el juego aéreo, es algo que tenemos que tener cuidado. Estar defendiendo en todo momento y es algo que estamos haciendo”.

Dibu Martínez en el entrenamiento que se hizo en Wembley (Reuters/John Sibley)

Sobre el presente del Aston Villa y si piensa en emigrar, respondió: “La verdad el club está muy bien parado. Recién terminó la temporada y ya tenemos dos, tres fichajes de gran jerarquía. No estoy pensando moverme todavía y mis ganas ahora es de jugar con la Selección. Cuando termine me sentaré con mi familia y es algo que no tengo pensado. Menos faltando cinco meses para el Mundial”.

El año pasado Dibu se convirtió en uno de los referentes del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Se consolidó como titular del arco por sus buenas actuaciones y personalidad, en especial en la recordada definición por penales ante Colombia en la semifinal de la Copa América en la que contuvo tres tiros. Pero en el medio de aquella competencia en Brasil tuvo una historia especial que fue su viaje relámpago a Inglaterra para el nacimiento de su hija. “Es verdad que pasó muy rápido y me tuve que ir a Inglaterra porque nació mi hija. Capaz no pude disfrutarlo mucho y es algo que pasó muy rápido. Es algo que estuve trabajando de chico, siempre tenía una espina que era debutar con la Selección”, contó. Luego aclaró cuál es la diferencia entre los jugadores europeos y sudamericanos en sus prioridades para ganar títulos: “Cuando uno va creciendo se pone metas en el camino. En su momento era ganar la Copa América. Capaz cuando nacés en Europa el sueño de los chicos es ganar la Champions, en Sudamérica es ganar el Mundial”.

Por otro lado, desmintió versiones sobre una grave lesión en su rodilla. “Escuché decir que tal vez me pierdo el Mundial o que tengo que estar tres meses afuera, pero la verdad es estoy realmente muy bien. Es un dolor en el rotuliano que tengo desde los 17 años”, aclaró.

“Con estos tres años sin parar obviamente que se agravó un poquito el dolor. Pero haciendo un tratamiento con Batista y los doctores de la Selección voy a estar realmente bien en 20 días. Y voy a estar de pretemporada con el Aston Villa”, solventó su concepto.

Emi Martínez junto a otro de los arqueros, Juan Musso (de frente) y el lateral Marcos Acuña (espaldas) (Reuters/John Sibley)

Pero lo mejor llegó al final cuando Martínez reveló la propuesta que le hizo a Julián Álvarez, con quien compartió más de 45 días en la burbuja sanitaria para evitar contagios de COVID-19 que armó la AFA con el seleccionado en 2021, en los dos partidos de Eliminatorias y la Copa América. “Obviamente sabemos lo talentoso que es Julián. Me encantaría que venga al Villa si soy sincero. Le hablé antes de la Copa América para que venga. Es un jugador top, muy humilde y trabajador. Creo que va a ser una superestrella. Es difícil compararlo con Agüero, tiene mucho que probar. Como dije antes, va a ser una superestrella. Va a trabajar con uno de los mejores entrenadores del planeta. Es muy leal con nosotros, creo que le irá bien”.

En la temporada 2022/2023, Martínez y Álvarez se verán las caras ya que el aún delantero de River Plate fue comprado por el Manchester City y, en principio, en los dos encuentros de la Premier League, los tendrá otra vez juntos.

