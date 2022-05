Sus charlas para que la Selección “no se crea invencible” y el caso Senesi: 8 frases de Scaloni antes de la Finalissima entre Argentina e Italia

* Scaloni habló de cómo preparó el encuentro ante Italia

Cuando restan 173 días para el comienzo del próximo Mundial de Qatar 2022, la selección argentina está a 24 horas de vivir una de sus últimas grandes pruebas en la antesala a su estreno en la Copa del Mundo contra Arabia Saudita, señalada para el 22 de noviembre. Este miércoles, en el mítico estadio de Wembley, el conjunto que dirige Lionel Scaloni se enfrentará ante Italia por la Finalissima, la copa que protagonizarán los últimos campeones de la Copa América y Eurocopa, y que fue organizada en conjunto por UEFA y Conmebol.

Antes del reconocimiento y posterior entrenamiento de la Albiceleste en el gran escenario de la ciudad de Londres, el DT tuvo contacto con los medios y se refirió al duelo ante el combinado que dirige Roberto Mancini, que no logró clasificar a la cita mundialista, pero que será una buena medida en la preparación.

“Lógicamente que nos gustaría ganar porque es un trofeo y un título. Pero lo más importante es el objetivo que tenemos trazado de acá a noviembre. Es un poco seguir con la línea de juego que venimos teniendo. Jugar con esta camiseta siempre implica salir a competir de igual a igual. Más allá de ganar el título o no, lo importante es seguir por el camino que nos propusimos”, subrayó.

Las frases de Scaloni antes de Italia

¿Es un partido para probar?

“Para probar, no. Este equipo ha demostrado que tenemos otros jugadores que han rendido igual que los titulares. Me preocupa que los que inicien mañana estén al 100%. Por eso algunas dudas de algunas jugadores que no se han recuperado bien. En una horita les daré el equipo a ellos”.

La presencia de Senesi, ¿puede ir al Mundial?

“Senesi ha estado en muchas prelistas. No es que ha estado sólo en esta. En las últimas no ha venido porque teníamos el puesto cubierto. Hemos tenido problemas en esa posición con futbolistas que no estaban al 100% y él venía realmente haciendo una buena temporada. Le vemos lo que todos: es un central zurdo, que tiene altura, buen pie y si llega a jugar espero que aproveche la oportunidad. Lógicamente está porque creemos que puede aportar y la idea es que tenga minutos ”.

*Su mirada sobre el caso Senesi

Los posibles cambios de equipos de los jugadores de la Selección en el mercado de pases

“No nos metemos en las decisiones de los futbolistas. Yo he estado en esa posición anteriormente y puede ser riesgoso dar un consejo o condicionar. Lo más importante es que el jugador decida y que juegue. Eso es lo más importante independientemente de a qué liga o equipo vayan. Valoramos el rendimiento que tengan y no dónde juegan”.

El trabajo en estos días de ventana FIFA

“Hemos entrenando como nunca porque la última vez que tuvimos una semana larga fue antes de la Copa América y ni siquiera fueron siete días. Desde que estamos en la Selección es el tiempo más prolongado. La verdad es que pudimos sacarle rendimiento, siempre mirando las cargas al ser final de temporada. Hemos ajustado algunas cosas y mejorado otras. Nos gustó, es algo que pedíamos desde hace tiempo. El homenaje a Diego Maradona es justo y creo que nunca acabará. Encantado de que así sea”.

Análisis del rival en la Finalissima: Italia

“Primero que creo que inmerecidamente se quedó fuera del Mundial. Estamos hablando del campeón de la Eurocopa hace menos de un año. Una selección de máximo nivel y creo que ha hecho las cosas muy bien. Creo que quedó fuera por aspectos que sólo en el fútbol se dan, que la pelota no entra. Ha hecho un trabajo formidable, su entrenador le ha dado una identidad que hace años no tenía. Lo del cambio generacional es relativo, irá cambiando poco a poco como hicimos nosotros. Creo que eso pasa en todas las selecciones y ahora tiene la chance de arrancar de cero. Estoy conteno de que una selección como Italia haya confiado en su entrenador aún no clasificando al Mundial”.

Cómo preparó el partido

“Jugaremos como venimos jugando y veremos cómo sale el partido. Tomando los mismos recaudos que cuando jugamos con Ecuador u otros rivales. Viendo cómo va. Competir, vamos a competir, no hay duda. Pero siempre es importante jugar con los mejores y aún más si se trata del que ganó la última Eurocopa”.

El invicto de 31 partidos y sus efectos

“Es una de las cosas que a mí me gusta hablar con ellos y transmitir a todos. Lo importante acá es no creerse invencible. Sentirse un buen equipo, que somos campeones, pero el camino sigue. No podemos dormirnos en eso . Hay que competir mañana y si en algún momento llegamos a caer, que no pasa nada. Es un partido que se puede perder. Es algo que me tiene intrigado: está todo tan bien, que como entrenador tengo que alertar a mis jugadores que hay que seguir compitiendo. Que la gente cante ‘Dale campeón’ está perfecto, pero mi trabajo como entrenador es otro. Que cada jugador siga tirando para el mismo lado y que no somos invencibles. Convencernos que podemos competir con cualquiera pero no somos más que nadie”.

* Su respaldo a Mancini luego de que Italia se quedara sin Mundial

