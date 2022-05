El tenso cruce entre el Chanchi Estévez y Walter Queijeiro que se hizo viral: “Mi mamá vivía enfrente de las vías y no es maquinista”

El futbolista minimizó la carrera del periodista con un duro comentario

La histórica rivalidad subyacente entre futbolistas y periodistas deportivos tuvo otro capítulo con Maximiliano Estévez y Walter Queijeiro como protagonistas. En el programa de TV El Hotel de los Famosos, ambos mantuvieron una discusión en una emisión de fines de abril que se hizo viral en las últimas horas. En el momento de máxima tensión del cruce, los participantes del reality se fueron al terreno del deporte y confrontaron opiniones.

El conductor del programa acudió a Maximiliano Estévez para que hiciera público su voto en busca del siguiente eliminado del certamen. “Está bueno que sea bastante parejo. Por un tema de edad, de ideales, me parece que son bastante diferentes, me gusta ver un juego en el que realmente se compita y le pueden poner mucho entusiasmo al juego de la hache. Mi voto es para Walter”, inició el ex futbolista apuntando hacia Queijeiro.

El comunicador, con cara serie después de lo dicho por Chanchi, respondió: “Tiene razón. Se ha convertido en un experto en televisión. Porque me recuerda cada tanto que estamos en un programa de televisión como si no me diera cuenta”. En una cámara aparte, Estévez explicó su razón para emparejarlo en la gala de eliminación con el Pato Galván. “Dos periodistas, diferentes estilos, diferentes maneras de pensar y la organización lo que desea, lo hace”, argumentó.

Chanchi consiguió su mejor rendimiento bajo las órdenes de Mostaza Merlo (Foto: @fotobairesarg)

La discusión transcurría con normalidad hasta que una frase de Maximilano lo llevó a otro nivel. “Es lo mismo que vos me hables de fútbol. Yo te escucho, no te digo ‘nunca jugaste al fútbol’”, disparó el ex jugador que supo ser goleador de Racing en 2001 bajo el mando de Reinaldo Merlo. El periodista, enojado por el comentario, sacó a relucir su carrera: “No, cubrí seis Mundiales nada más. Pero eso no importa”.

El Chanchi, en un momento de creatividad, lanzó la frase que hizo furor en las redes sociales en las últimas horas. “Y bueno... mi mamá vivía enfrente de las vías y no es maquinista. ¿Qué tiene que ver? Cualquier cosa”, cerró Estévez. También en otro plano, Queijeiro explicó la intención de Maximiliano de desacreditar su opinión: “Típica frase sin sentido. La usan mucho los futbolistas para chicanear a los periodistas deportivos”.

En el duelo mano a mano entre periodistas fue Walter quien logró sobrevivir a la eliminación y Pato quedó afuera del programa, quien antes de irse le dio su apoyo a Queijeiro y le mandó un mensaje a Estévez. “Se lo dije antes de empezar, siento que él va a poder pelearla adentro mucho más. Se van a venir tiempos muy difíciles porque ahora van a ser todos contra él. Y yo no me la hubiese bancado, él sí. Chanchi, me voy con un gusto feo con vos, tengo que ser sincero. Esperaba conocer al Maxi del que se enamoró Sabrina Carballo, el que me emocionó cuando se emociona. Igual ojalá nos veamos afuera”, aseguró.

