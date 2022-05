Giro inesperado tras el reclamo de Riquelme: cuántas “finales” les deben a Boca Juniors y a River Plate y la chance de un cruce Superclásico

“LA FINAL PENDIENTE. Mucho se habla sobre las finales que @AFA “le debe” a Boca . Que son 2, que son 4, que son 10...la realidad: tanto a Boca como a River les deben UNA (1) FINAL. ▪️ SUPERCOPA ARGENTINA 2020. Boca (Liga 2019/20) vs River (2° Liga 2019/20)”. Este es el comienzo de una serie de tuits que Revisionismo Histórico del Fútbol (rhdelfutbol) publicó para aclarar sobre un tema que en las últimas horas ha ido ganando terreno en el fútbol argentino, disparando un fuerte debate.

Lo cierto es que a raíz de la pandemia, muchos campeonatos en el mundo fueron modificados sobre la marcha o directamente suspendidos. Argentina no fue la excepción y es que a partir de ello, se generó la confusión en relación a las Copas que debieran disputar los últimos campeones. Boca Juniors, que ha ganado seis de los últimos diez torneos posibles, fue el que más alzó la voz para que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional de Fútbol (LPF) le reconozcan sus “finales” a disputar y que estas fueran reprogramadas a la brevedad, ya que fue el más perjudicado por el parate por el coronavirus.

“Nos resulta un poquito extraño que en estos dos años seamos el club que más títulos ganó, porque es el tercero que tenemos y no jugamos tantas finales como los demás. Eso es raro, porque nosotros en dos años tenemos tres campeonatos. Y no tenemos las finales que tienen los demás. Entonces eso es raro, eso es un poco extraño”, reclamó Juan Román Riquelme en diciembre pasado, luego de la obtención de la Copa Argentina ante Talleres en Santiago del Estero.

Boca Juniors es el flamante campeón de la Copa de la Liga (@fotobairesarg)

Con la última coronación por la Copa de la Liga, ganada ante Tigre en Córdoba, los hinchas comenzaron a reclamar por las deudas pendientes. Sin embargo, según Revisionismo Histórico del Fútbol, que mantienen actualizados los títulos oficiales de máxima categoría de los clubes más ganadores en cada tipo de competencia (Torneos de Liga, Copas Nacionales y Copas Internacionales), contemplando la era amateur y marcando como punto de comienzo para el recuento el año 1891, a Boca Juniors le adeudan una sola final y la misma es ante River Plate.

“A eso hay que agregarle que Boca también deberá jugar el Trofeo de Campeones 2022 ante el campeón de la próxima Liga por ser el reciente campeón de la COPA de la Liga 2022. Pero esa final aún no está “pendiente” dado que ni siquiera está definido el 2° finalista. ¿Y el resto?”, fue el segundo tuit que se publicó en la cuenta @rhdelfutbol.

“Los de Boca repiten que “le deben” el Trofeo de Campeones 2020 por haber sido campeón de Liga 2019/20. ¿Qué pasa? Esa final debía disputarse vs el campeón de la Copa Superliga 2020 la cuál quedó SUSPENDIDA (y finalizada) por Pandemia. El Trofeo de Campeones 2020 está CANCELADO”, fue la primera de las aclaraciones.

River Plate había sido el último campeón argentino tras la obtención del Trofeo de Campeones en diciembre pasado (@fotobairesarg)

Pero hay más: “Se argumenta “Bueno, pero entonces tiene que jugar la final contra el campeón de la Copa Maradona (Copa de la Liga 2020)”. NO. Aquella Copa de la Liga 2020 que también ganó Boca, no clasificaba a ninguna final”. Además rechaza el rumor que surgió de la dirigencia de la AFA de que Boca debía ser el campeón del Trofeo de Campeones 2020 por haber ganado Liga 2019/20 y Copa Maradona 2020. “Nada en el reglamento lo indica y AFA no avaló ese disparate”, advirtieron.

Y un dato desconocido hasta el momento: “River también fue perjudicado: le “deben” la Supercopa Argentina 2021. Fue campeón de la Liga 2021 y, como se anuló la Copa Argentina 2020-21, quedó sin rival para esa Supercopa. Además tiene pendiente la final de la Supercopa Argentina 2020 vs Boca por haber sido el subcampeón de la Liga 2019/20, tal como lo indica el reglamento (cuando el campeón de Liga y Copa Argentina es el mismo, la Supercopa la juega el 2° de Liga)...”.

A modo de resumen, cerró: “En conclusión: a Boca SOLAMENTE “LE DEBEN” 1⃣ FINAL (Supercopa Argentina 2020 vs #River)❌El Trofeo de Campeones 2020 NO SE DEBERÍA JUGAR ✅El Trofeo de Campeones 2022 aún está en plazo (VS el campeón de la Liga 2022 por haber sido el campeón de la COPA de la Liga 2022)”.

“River está en una situación similar: “LE DEBEN” 1 FINAL (Supercopa Argentina 2020 vs #Boca). ❌La Supercopa Argentina 2021 NO DEBERÍA JUGARSE ya que no tiene rival dado la Copa Argentina 2020-21 no fue disputada”.

LOS TUITS DE REVISIONISMO HISTÓRICO DEL FÚTBOL SOBRE LAS FINALES PENDIENTES DE BOCA Y DE RIVER

