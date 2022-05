Manchester City confirmó que recibió propuestas para ceder a préstamo a Julián Álvarez: la tajante respuesta

Julián Álvarez no será cedido por el Manchester City (Fotobaires)

Mucho se habló del futuro de Julián Álvarez en el Manchester City y este miércoles el CEO del club inglés fue claro sobre qué harán con el delantero argentino, que empezó a despedirse de River Plate, donde está jugando sus últimos partidos en la Copa Libertadores. El ejecutivo de la entidad británica fue contundente y echó por tierra cualquier tipo de especulación de que cedan al cordobés de 22 años.

Según informa un artículo de The Sun, el CEO del Manchester City, Ferrán Soriano, aseguró que el Araña se quedará en el elenco que dirige Pep Guardiola y que viene de consagrarse campeón en la Premier League: “Hemos tenido muchas ofertas de clubes para ceder a Julián Álvarez, pero no se va a ir. Hará la pretemporada con nosotros y se quedará. El Barcelona no estaba entre los interesados”.

Con este testimonio se ratifica que hubo clubes que preguntaron por el argentino y que quisieron llevárselo a préstamo. Sin embargo, el jugador de la selección argentina se integrará al plantel de los Ciudadanos y empezará a trabajar junto al rutilante Erling Haaland, que también fue incorporado luego de jugar tres temporadas en el Borussia Dortmund.

El Araña recibe el abrazo de sus compañeros. Volvió a anotar en el partido ante Alianza Lima, el último de la fase de grupos de la Libertadores (REUTERS/Agustín Marcarian)

El propio Guardiola había avisado que no quiere desprenderse del todavía artillero millonario. “Si lo contratamos es para nosotros y si lo contratamos es que tiene potencial para jugar con nosotros, de ser un ‘9′ de escándalo y que cuando está en la portería huele a gol y el gol vale mucho dinero, y costó dinero, y por lo que se paga a jugadores en Europa. Lo vieron como una opción ya y como una oportunidad de futuro. La temporada que viene estará en pretemporada, seguro. Yo aprendo de los jugadores y quiero verlo en la yerba, con sus compañeros, con lo que queremos hacer. Si no estamos convencido de ello, no hubiéramos firmado. Si no tendríamos el dinero en el banco y veríamos qué haríamos con él. A ver, de Sudamérica a Europa, puede que cueste más, pero tenemos informes excepcionales del chico y al final tiene esa sensación de espacio corto, de cómo define, es muy difícil de encontrar”, dijo el entrenador en una entrevista con Telemundo Deportes.

La llegada de Álvarez, junto con Haaland, podría significar malas noticias para uno de los tres delanteros que entrarán en los últimos 12 meses de sus contratos en el Etihad. Gabriel Jesus, Raheem Sterling y Riyad Mahrez están esperando a ver si el City les ofrecerá nuevas ofertas o escuchará ofertas por ellos en este receso. La estrella brasileña Jesús, de 25 años, parece ser la que tiene más probabilidades de abrirse camino en la pretemporada, con el Arsenal y el Tottenham entre una gran cantidad de clubes que buscan su firma.

Álvarez explotó en 2021 luego de que el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, lo convocó para los dos partidos por las Eliminatorias previos a la Copa América y luego tuvo su continuidad en el plantel que ganó el título sudamericano de selecciones en Brasil. Ese mes y medio junto a Lionel Messi y el resto de las figuras de las selección lo foguearon. Más tarde brilló en la Liga Profesional que coronó a River Plate en la que fue goleador, con 18 goles (ninguno de penal) en 25 partidos.

