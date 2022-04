“Messi es todo”: la reflexión más profunda de Pep Guardiola sobre el astro argentino y por qué lo comparó con Michael Jordan

Entrevista de Telemundo a Pep Guardiola, que habló de todo, pero en particular de varios temas referidos al fútbol argentino.

Pep Guardiola es uno de los entrenadores que más conoce a Lionel Messi y ambos ganaron todo en el Barcelona en una época que marcó la historia del fútbol. El español volvió a elogiar al crack argentino, aunque destacó que “significa todo en su carrera”. Para describir qué fue dirigirlo llegó a compararlo con Michael Jordan.

“Messi en mi carrera significa todo. Me hizo ser más competitivo que los que mis pares me hicieron. Él sabe que había un grupo de jugadores increíbles que le ayudaron. Yo hablo de la época donde lo tuve yo, no hablo de antes, de después, de Argentina ni de PSG, solo de los años que estuve con él. Había un grupo de jugadores impresionantes”, aseguró en una entrevista con la periodista Verónuca Brunati para Telemundo Deportes.

“Eran muchos astros en el momento justo, en la edad justa, perfecta de todos. Nos juntamos y tenía que pasar. Era el número 10, la edad perfecta de Xavi, Iniesta, Puyol, veteranos un poco mayores perfectos, jóvenes, gente que vino a sumar y sumar. Entre todos se generó una química que pasa una sola vez en la vida”, añadió.

“Nosotros ganamos mucho, y sin él hubiéramos ganado, pero ¿tanto? Imposible. Sin ánimo de compararme, yo simplemente comparo a Messi con Michael Jordan. Yo me sentía como Phil Jackson cuando tenía a Michael Jordan. Como él (Jackson) tenía esa sensación de ‘he ganado seis anillos’, yo también he ganado. Cuántos partidos difíciles hemos tenido y cuando él (Messi) fluía y hacía (hizo señas de gambetas), venga para casa. Agarramos el avión y vamos por otro (título). Yo siempre digo que él nos ha hecho buenos a todos. Le tengo que dar una botella de vino porque me ha hecho tener contratos buenos, ja. Le debo una buena botella de vino para agradecérselo”, analizó.

En cuanto si Qatar 2022 será su último Mundial, respondió: “¿Es el último? Ojalá llegue físicamente y que entrene mucho. No he hablado con él después de la Copa América, pero lo felicito. Debe ser algo muy difícil para él y ser Messi. Le queda el Mundial e irá por él”.

Y sobre cómo cambió la forma de juego de Leo, aseguró que “uno se hace mayor y la energía que tienes con 20 años y sin hijos no es lo mismo. Todos cambiamos y él también ha cambiado y lleva millones de partidos en sus piernas, en su cabeza y uno se va readaptando. Es lógico, como debe ser. Cuando tenía 20/21 años tenía una energía que quería comerse el mundo. Ahora tiene 35 años”.

Por otro lado, el estratega catalán que está a cargo del Manchester City, se refirió a otros temas vinculados al fútbol argentino y como siempre dejó ricos conceptos.

Primera vez en Argentina. “Elegí ir a Argentina por Marcelo (Bielsa) y por César (Menotti) y porque no conocía Buenos Aires. Y Marcelo, que muy amablemente me invitó a su rancho. Pasamos dos días de charla que ojalá las hubiera podido grabar. Pero las cosas importantes quedan y las que no lo son, se van”.

Gallardo. “Su forma de jugar en diamante, de jugar con dos puntas. Admiro mucho la consistencia al tiempo. No puedo ganar en un día, o en dos, ganar una Libertadores debe ser tan complicado. Tanto tiempo viendo jugadores y estando ahí. Recicla. No lo conozco, no he hablado (con Gallardo) nunca en mi vida, no he ido al Monumental, no he visto partidos, por lo tanto, no tengo un análisis muy claro. Pero el hecho de tanto tiempo que esté es que algo hay ahí”.

Julián Álvarez. “Si lo contratamos es para nosotros y si lo contratamos es que tiene potencial para jugar con nosotros, de ser un ‘9′ de escándalo y que cuando está en la portería huele a gol y el gol vale mucho dinero, y costó dinero, y por lo que se paga a jugadores en Europa. Lo vieron como una opción ya y como una oportunidad de futuro. El año que viene estará en pretemporada, seguro. Yo aprendo de los jugadores y quiero verlo en la yerba, con sus compañeros, con lo que queremos hacer. Si no estamos convencido de ello, no hubiéramos firmado. Si no tendríamos el dinero en el banco y veríamos qué haríamos con él. A ver, de Sudamérica a Europa, puede que cueste más, pero tenemos informes excepcionales del chico y al final tiene esa sensación de espacio corto, de cómo define, es muy difícil de encontrar”.

Sergio Agüero. “Sergio da esa sensación de pachorra, de dado, pero es un jugador muy listo. Lo que hizo en Inglaterra es inigualable. Con Sergio hay un antes y un después en este club (Manchester City). Pueden hacer estatuas, pero la suya está un pelín más alto. Él hizo el gol más importante que fue romper con ‘siglos’ de no ganar una Premier. No soy fan de las estadísticas, pero de los goleadores sí. Y él estuvo en los últimos años mucho tiempo lesionado y no estuvo en temporadas completas. Él no fue educado para nuestra forma de juego de ir y presionar, pero yo lo admiraba porque él daba su máximo. Su presión no es la de Gabriel Jesús, la de Phil Foden, pero con su máximo para mí fue suficiente. La gente es muy consciente de lo que ha hecho. Y ojalá que aunque su carrera que se acabó muy joven, injusta y de una manera no deseada, no olvide lo que hizo en el fútbol inglés. Es el argentino más importante que pasó por el fútbol de este país”.

¿Ofrecimiento de la selección argentina y River? “Ni me tantearon de River ni de la selección argentina. La selección argentina tiene que ser dirigida por un argentino. Que hablemos la misma lengua, el mismo sentido de la vida, la comida, estar con mucha gente, amamos los dos países y me siento muy a gusto con Argentina, desde la época de Jorge Valdano, Ángel Cappa, César Menotti, Marcelo Bielsa, pero a la Argentina voy a ir de vacaciones”.

Porque es todo una gran mentira esto del fútbol. Que la experiencia, si cada día nace una nueva. La que te sirvió ayer hoy ya no sirve. Yo les cuento a los jugadores, en la final de la Champions, Liverpool 0-3 al descanso en Milan, y el Milan tenía el equipo más experimentado, qué se yo. En 20 minutos, 3-3. La ilusión de la gente joven, Scaloni, Aimar, le dieron lo que ese grupo necesitaba. Basta, funcionó. ¿Por qué? Porque es un misterio.

“El hecho de ganar la Copa América a cualquier grupo le da una sensación de ‘lo hicimos’ y estoy seguro de que eso ayudará en el Mundial. Yo he visto poco al equipo de Scaloni, pero hace mucho que no pierde y esa sensación de que vas ganando y no pierdes te va dando fortaleza e imbatibilidad”.

