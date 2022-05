“Bueno, por lo menos alguien me dice algo”: con una ironía dirigida a Simeone, Luis Suárez relató cómo le comunicaron su salida del Atlético de Madrid

El delantero uruguayo dijo que no habló con ninguna autoridad del club

Luis Suárez, delantero del Atlético de Madrid, tuvo una emotiva jornada tras haber sido titular en el último partido de la temporada del Colchonero en el Wanda Metropolitano. El uruguayo fue ovacionado a su salida al césped y rompió en llanto después de que se consumara el empate frente al Sevilla.

Sin embargo, el afecto de los simpatizantes tuvo una relación opuesta con las autoridades del club. “Me hubiese gustado seguir, porque estaba encantado, estaba cumpliendo un rol al que no estaba acostumbrado, pero aceptándolo de la mejor manera y también sabiendo que la exigencia iba siendo más grande, compitiendo con jugadores en el plantel que estaban a un grandísimo nivel, pero capacitado de poder cumplir con lo que pedía el entrenador. Pero no se dio la posibilidad”, reveló El Pistolero en diálogo con el programa radial de Cadena Ser, El Larguero.

Lo llamativo fue que ninguna autoridad de la institución le informó al goleador lo que ocurriría en el futuro. Ni el entrenador del equipo, Diego Simeone, ni el consejero delegado de la entidad capitalina, Miguel Ángel Gil Marín, ni el director deportivo, Andrea Berta, le comunicaron a la figura internacional que no iba a seguir vistiendo los colores del Aleti. El ex Barcelona se enteró por intermedio del director de comunicación, Rafael Alique, que no estaba en los planes para la siguiente temporada. “Me dijo que iban a hacer una despedida después del partido y mi contestación fue: Bueno, por lo menos alguien del club me dijo algo. Él también se sorprendió, supuestamente”, reveló Lucho.

“Tengo 35 años y sabía. Yo también estaba haciendo mil cosas pensando en mi futuro también, porque ya viene de hace tiempo. Sí tuvimos una reunión con el club en noviembre, que quedamos en hablar en febrero y marzo”, continuó el ex Barcelona. Y destacó que aún no resolvió en qué equipo se sumará: “¿Dónde voy a estar la temporada que viene? Te juro que no lo tengo decidido. Hay muchas propuestas. Escucho a todos, no cierro la puerta a nadie. Me han llamado de Argentina, Brasil, México”...

Luis Suárez estuvo dos temporadas bajo el mando de Diego Simeone y en su primer año conquistó La Liga. En la actual campaña disputó 45 partidos, en los que marcó 13 goles y brindó tres asistencias. También fue consultado sobre la posibilidad de volver a compartir campo de juego con su amigo Lionel Messi y los rumores que lo vinculan con el Inter Miami de la MLS: “¿Con Messi en Miami en unos años? Ojalá. Dentro y fuera de la cancha se nos ha dado bien juntos. No hay nada mejor que ver a dos compañeros felices fuera para que rindan dentro”, concluyó.

