Carlos Tevez habló de su futuro: los permitidos que lo hacen subir de peso y en qué se basaría la segunda parte de su serie

Carlos Tevez se refirió a lo que acontecerá en su futuro personal

Casi a modo de aclaración, Carlos Tevez apareció en las redes sociales para brindar una entrevista con el humorista y su amigo personal El Mazi Solo. Fue a horas del título que consiguió Boca en la Copa de la Liga, que generó algunas suspicacias en torno a la figura del Apache, quien no se había expresado por ninguna vía para celebrar la flamante estrella. Para callar algunas críticas de propios y ajenos, el ídolo xeneize aclaró que festejó durante todo el fin de semana por las conquistas del Manchester City (campeón de la Premier League) y el Xeneize. “Estamos acostumbrados a ganar, eso es lo que pasa”, remarcó. Y también se refirió a otros temas importantes sobre su futuro.

Tevez continúa en “modo vacaciones” y planifica desandar nuevos destinos. Después de haber paseado por Santiago del Estero y el Norte argentino, adelantó que en invierno seguramente recorra el Sur. Antes de asistir a un evento en Buenos Aires por la final de la FA Cup, Carlitos había viajado a Europa y comentó que además de visitar clubes y reencontrarse con viejos amigos, su periplo fue para “empezar a ver qué haré de mi vida”. Sus hermanos lo acompañaron, su esposa y sus hijos se sumaron más tarde.

En su momento, el de Fuerte Apache había deslizado la posibilidad de retomar la actividad profesional, terminar el curso de entrenador o involucrarse en la política de Boca. A lo que pareció escaparle es a la representación de jugadores, pese a la invitación de su agente Adrián Ruocco. Hoy, en sus tiempos libres, continúa con la organización del museo de camisetas, botines y premios que monta en su hogar: “Tengo un quilombazo, no termino más”.

Tevez dijo sin decir. No utilizó el término “retiro definitivo”, pero se convirtió en algo tácito cuando describió su rutina diaria: “La gente me pide que vuelva a jugar al fútbol, pero no. Ahora me estoy levantando a las 9, imaginate volver a entrenar, correr... Ya estoy yo. No quiero saber absolutamente nada. Me levantaba a las 6 para ir a entrenar, llegaba primero y era el último en irme. No tengo la fuerza esa para hacer eso, correr y ponerme bien. Fueron 20 años de profesional, pero empecé desde muy chico”.

Al mismo tiempo, aclaró que está sano y sin dolores: “En mi carrera no tuve lesiones serias por suerte. Solamente desgarros o esas cosas, nada en la rodilla o algo parecido”. Sin embargo, su plenitud física solo es aplicada en picados: “El sábado fui al barrio a jugar con los pibes. Jugué 30 ó 40 minutos porque no me sentía bien por un resfrío. Juego los martes y viernes, corro un rato ahí y no hago nada más. Ni gimnasio ni nada”. Y aunque se mantiene en los 77 kilos como cuando seguía en actividad, admitió que tiene vaivenes con su físico luego de cada gira familiar por el Interior del país: “Subo por comer y chupar. Empanada, fernet, vino, picada, que esto, que lo otro. Ahí sí vengo con 3 ó 4 kilos de más. Pero cuando estoy en casa ya me cuido un poco”.

Desde que tomó la decisión de alejarse del fútbol a mediados del año pasado, Tevez empezó a disfrutar a pleno de los momentos libres con su familia y amigos. Ese tiempo desaprovechado por sus obligaciones con los clubes en los que jugó. Y también descansa mentalmente de los fanáticos: “Como la gente no me ve tan seguido, hoy es peor. No es que no me reconoce porque no juego más. Pensé que ya estaba, pero no, es peor todavía. Hay que saberlo llevar”. Para evitar ese tipo de situaciones, confesó que hasta suele ir al cine con sus hijas por una puerta trasera por la que le facilitan el ingreso y egreso a la sala.

Mitad en broma, mitad en serio, Tevez le propuso a El Mazi Solo conformar una dupla para armar un programa de Twitch y hasta fantasearon con invitados como el ex defensor francés, ex compañero y amigo de Carlitos Patrice Evra, y la Mona Jiménez. Otro de los proyectos que quedó sin concretar y puede llegar a surgir en el futuro es el lanzamiento de la segunda temporada de su serie televisiva.

“Estaría bueno hacerla. Si se hace, va a tratar más de mi vida privada. Se mete mucho Vane, aunque la idea es cuidarla a ella. Es más de la familia, no se va tanto a lo deportivo sino más a lo familiar. Será algo más íntimo”, anticipó sobre lo que puede llegar a ser la segunda parte de Apache.

