A casi un año de su salida de Boca Juniors, Carlos Tevez habló de su vínculo actual con el club

Carlos Tevez junto a Kirsty Hayes, la embajadora británica en la Argentina.

Una carpa con pantalla gigante en el patio del edificio residencial de la Embajada Británica en Buenos Aires fue el punto de reunión de un puñado de fanáticos del Liverpool y Chelsea, quienes asistieron a la victoria por penales de los Reds en la final de la FA Cup. Se trató de un evento organizado por la embajadora Kirsty Hayes, donde hubo presencia de varios ex futbolistas argentinos que jugaron en Inglaterra. Uno de ellos fue Carlos Tevez, quien vio el partido acompañado de su familia y algunos colegas.

Tevez, quien vistió las camisetas del West Ham, Manchester United y el City, llegó acompañado de su esposa, Vanesa Mansilla, y sus hijos –Florencia (17 años), Katie (11) y Lito (8)– a una reunión en la que también estuvieron otras personalidades como Ricky Villa (ex Tottenham), Julio Arca (ex Middlesbrough y Sunderland), y Claudio Marangoni (ex Sunderland), que recibieron una plaqueta por su contribución al fútbol británico.

“Mi corazón siempre será celeste porque me han tratado muy bien y creo que hemos logrado que hoy el Manchester City sea lo que es”, dijo Carlitos para identificarse con los Citizens, en un diálogo con la prensa del que participó Infobae.

Luego de saludar a Kirsty Hayes, el Apache se acomodó en un sector VIP junto a su familia y el resto de los invitados, entre los que también estaba Jorge Burruchaga. Desde allí, vivió las acciones de un partido que terminó con la consagración del elenco de Jürgen Klopp en Wembley y firmó algunas camisetas de Boca Juniors que llegaban a sus manos.

La Embajada Británica reunió a fanáticos del Liverpool y del Chelsea para ver la final de la FA Cup.

A casi un año de su salida del Xeneize, que ocurrió concretamente el 4 de junio de 2021, Tevez explicó las sensaciones en su adiós y dijo que el club siempre va a ser su hogar: “Sabía lo que era Boca por mi paso anterior. Pero bueno, uno se encontró con otras cosas, con presionas más grandes, y lo manejé como pude en ese momento. Boca siempre va a ser mi casa pero ahora estoy totalmente retirado y disfrutando de mi familia. De acá, me voy a ver la semifinal contra Racing. Siempre alentando a Boca.”

Una de las actividades que Carlos Tevez más disfrutó en los últimos meses fue hacer un viaje a Europa para visitar las instituciones que formaron parte de su trayectoria deportiva. “Estoy muy feliz, muy contento. Esta es una nueva etapa de mi vida que es disfrutar con mi familia, de los viajes, de ir a cosechar lo que uno sembró. Donde fui me han tratado muy bien, así que me traigo todo eso, en todas las canchas que fui me han homenajeado de la mejor manera”, comentó.

También aprovechó este año para hacer un viaje por el país junto a su familia, una de las experiencia que Carlitos celebró: “A mi me gusta viajar por mi país, agarrar la ruta con mi auto y conocer lugares. La verdad que me siento contento porque lo pudimos hacer y de poder disfrutar de mi país.”

Carlos Tevez viajó al norte de la Argentina junto a su familia (Foto: @__carlitostevez)

Además del reconocimiento que recibió de la Embajada Británica, uno de los momentos que también tuvo a Tevez como protagonista fue el sorteo de camiseta. El Apache tenía el número 129 y se sorprendió cuando salió elegido al azar por la embajadora Kirsty Hayes. Sin dudarlo, el ex jugador de Boca se acercó para devolverlo y sugirió que se repita la secuencia, lo que provocó aplausos de los presentes de un evento que reforzó el vínculo de los jugadores argentino y el fútbol británico.

“Haber ido a Inglaterra y que después de 40 años se acuerden de uno, y estar en contacto con el Tottenham y el fútbol inglés, es un placer. Es impensado como somos los argentinos, que no recordamos mucho nuestra historia, pero es lindo que nos recuerden pese a que ahora usamos pantalones largos y dejamos de ser futbolistas“, valoró Ricky Villa ante la consulta de Infobae.

