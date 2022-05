Arde la interna en Independiente por una dura crítica de Pedro Monzón al Rolfi Montenegro: “Yo salí campeón, no me fui al descenso”

La relacion entre Pedro Monzón y Daniel Montenegro no finalizó en buenos términos. O mejor dicho, la interna en Independiente entre dos ex futbolistas está que arde. “Yo salí campeón, no me fui al descenso”, disparó el Moncho en referencia al Rolfi.

La disputa comenzó con la llegada del ex mediocampista del Rojo como asesor deportivo del club. Como lo manifestó, Montenegro tiene una buena relación con Eduardo Domínguez y fue él quien lo acercó apenas se decidió la salida de Julio César Falcioni tras la finalización de su vínculo.

“Mi conclusión sobre el paso por Independiente es que hicimos un buen trabajo, con la complejidad económica y futbolistas que se fueron en medio de la competencia. Creo que estabilizamos a muchos de los jugadores jóvenes que tiene el club. En Independiente conté con un plantel joven; vino un solo refuerzo prácticamente que pudo jugar recién en la fecha 13 (Joaquín Laso). Tuvimos muchas complejidades y circunstancias que impidieron que podamos desenvolvernos mejor”, lamentó el Emperador en diálogo con TYC Sports, poco tiempo después de que fuera confirmado como entrenador de Colón.

“Hablé con Rolfi Montengro y le dije que se manejó desprolijo respecto a mi situación y que, de esta manera, estaba comenzando mal su trabajo en Independiente. Nos veíamos todos los días y me enteré de mi no renovación por los medios. No me fue de frente. Él me lo reconoció”, agregó el ex DT de Boca y Banfield, entre otros.

Pedro Monzón, quien era el ayudante técnico de Falcioni, no se guardó nada y también cuestionó la labor de Montenegro. Sobre todo porque Moncho tenía la ilusión de dirigir a la Reserva y según él por las propias palabras del Rolfi, no estaba capacitado.

“Si Independiente me daba la Reserva lo iba a hacer con mucho gusto. En su momento hablé y quedamos en volver a haberlo. Depués, Montenegro me dijo que no estaba capacitado. Me explicaron que no tenía el perfil del técnico que buscaban. No pedí explicaciones. Después me dijo que querían que me quede en el club desde otro lado y yo le dije que me parecía una falta de respeto y preferí no hablar más”, expresó Monzón en enero, tambén por la pantalla de TyC Sports.

“Me ofrecieron otro rol en el club pero era una falta de respeto. Me ofrecieron estar al lado de un coordinador, pero no iba a cobrar un sueldo sin trabajar. Nunca fui ni seré ñoqui. Yo me siento capacitado para dirigir la Primera. Hasta el último día de mi vida voy a seguir soñando con ser el DT de Independiente. Hace 20 años que lucho por eso”, afirmó el Moncho, quien no aceptó sumarse con Falcioni en Colón y así lo explicó: “Me dolió decirle que no a Falcioni porque tengo mucho cariño hacia él. Voy a estar agradecido de por vida pero quiero ser el uno, quiero dirigir”.

Por estas horas, el ídolo de Independiente, quien ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, entre otros títulos, volvió a cargar contra el ex 10 del Rojo con una frase contundente. “No tuve ni tengo relación con el Rolfi Montenegro. Yo salí campeón con Independiente, no me fui al descenso. Él no es el que manda en el club, la dirigencia, o en conjunto con él, decidieron que yo no siguiera trabajando ahí”, arremegió en diálogo con el programa partidario La Visera. Y agregó: “Tuve un poquito de diálogo con Montengro cuando él empezó a trabajar, que nosotros estábamos con Falcioni, y venía, miraba, no sé haciendo qué”.

Sobre su ex compañero de cuerpo técnico, también dejó un fuerte mensaje: “Falcioni hizo dos muy buenas campañas, y muchos se quejaban de cómo jugaba el equipo a pesar de que ganaba. Ahora salió casi último y parece que los únicos culpables son los de la Comisión Directiva. Hay que medir todo con la misma vara. Hay gente, jugadores, cuerpo técnico, que tiene que ver con que nuestro equipo no está entre los cuatro y salió casi último. Es lo que más me duele de la gente, en contra de nosotros que estuvimos el año pasado. No me tiro en contra de (Eduardo) Domínguez, pero hay históricos que el año pasado criticaban lo que hacía Falcioni, y hoy no los escucho hablar. Parece que no le gustan los triunfos, y si les gusta que Independiente esté en los últimos puestos”.

“Creo que Julio Falcioni merecía seguir trabajando en Independiente, pero están en todo su derecho en no renovarle cuando se termina el contrato. Los que estamos en el fútbol sabemos que puede pasar. Yo estoy muy agradecido a Julio Falcioni por haberme invitado a trabajar en Colón, pero yo había hablado con él porque quería trabajar en el club que amo que es Independiente. Si se hubiera quedado, lo hubiera acompañado. Pero en otro club, no. Ahora estoy esperando para volver a trabajar, ojalá sea en Independiente que es el club que amo, y sino en otro lado, porque necesito trabajar y creo que estoy capacitado para dirigir en Primera División. Y si tengo que volver al ascenso, lo haré”. Y cerró con un claro pedido: “En Independiente tiene que haber elecciones, como quieren los socios y los hinchas. Ojalá haya una unidad, pero tienen que ponerse de acuerdo en el camino a seguir para que el club sea el mismo que era hace muchos años”.

