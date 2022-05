“No queremos de las autoridades las frases de siempre”: El Debate sobre asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez

Luis Enrique Ramírez Ramos, periodista asesinado en Sinaloa, México. Foto: @CulturaUNAM

Luego de confirmarse la violenta muerte del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, El Debate, medio de comunicación en el que era colaborador como columnista, condenó el hecho y llamó a las autoridades a tomar acciones para que verdaderamente se haga justicia sobre lo ocurrido. El cuerpo del comunicador fue encontrado sin vida envuelto en una bolsa negra en un camino de terracería en la colonia El Ranchito, al sur de Culiacán, cerca de las 11:00 horas del jueves cinco de mayo.

Mediante un comunicado, el portal, que tan sólo en Twitter cuenta con más de 180 mil seguidores, acusó la situación de inseguridad que atraviesa el país para quienes ejercen la profesión. Y es que, apenas en cuatro meses de 2022, han sido asesinados nueve periodistas o relacionados al gremio en México.

“No queremos las excusas de siempre”, tituló. “Luis fue un periodista valiente y hoy fue asesinado. Fue comprometido con la verdad y apasionado con una profesión de alto riesgo, como lo demuestran los asesinatos cada vez más frecuentes de periodistas en nuestro país.Hoy hay una madre huérfana de hijo que lo llora. Una familia que ya no podrá abrazarle”, se lee en el texto.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de su titular Sara Bruna Quiñónez Estrada fue la encargada de confirmar de forma oficial sobre la identidad del cadáver. En conferencia de prensa, la fiscal informó que fue por medio de un reporte en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4) de la entidad que se dio aviso del hallazgo. Al lugar llegaron elementos del Servicio Médico Forense para realizar los trabajos correspondientes.

“Sí, en El Debate estamos indignados ante este hecho terrible. No queremos de las autoridades las frases de siempre. Las excusas de siempre. No es la primera vez que nuestros periodistas e instalaciones son agraviadas. En nuestra triste memoria nos siguen doliendo los que se fueron y no han encontrado justicia.

Este país no puede seguir así, con esa indolencia gubernamental, con esa falta de compromiso que exaspera para combatir la inseguridad, que nos tiene de luto todos los días. Todos los días.”, dice el medio en referencia a la muerte de Gregorio Rodríguez Hernández en 2004, fotoperiodista colaborador.

El recuento

Entre enero, febrero, marzo, abril y lo que va de mayo han sido asesinados nueve periodistas a lo largo del territorio nacional. La fatídica lista es encabezada por José Luis Gamboa, quien murió el 15 de enero luego de ser atacado y haber recibido varias puñaladas en el puerto de Veracruz. Escribía sobre inseguridad, nota roja y era director del portal Inforegio.

Dos días después se dio a conocer la noticias del asesinato de Margarito Esquivel Martínez, fotoperiodista de la nota policial en Tijuana. Menos de una semana después, el día 23, Lourdes Maldonado murió a pesar de haber denunciado preocupación por su vida ante el presidente López Obrador meses antes. Antes de acabar el mes, perdió la vida Roberto Toledo en Zitácuaro, Michoacán.

Heber López fue el quinto periodista asesinado. Ocurrió el 10 de febrero en Salina Cruz, Oaxaca, donde se desempeñaba profesionalmente. Dos semanas después fue Jorge Camero Zazueta en Sonora. Durante los primeros días de marzo, Juan Carlos Muñiz, Rigoberto la víctima en Fresnillo, Zacatecas. El 16 del mismo mes, Armando Linares López murió al ser recibir al menos 8 balazos en su domicilio en Michoacán. Y finalmente, es Luis Enrique Ramírez el noveno periodista asesinado en lo que va de 2022.

