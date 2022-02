Asesinaron a Jorge “Choche” Camero, periodista y funcionario de Empalme

Asesinaron a Jorge “Chonche” Camero (Foto: Twitter / @AguedaBarojas)

La periodista Águeda Barojas confirmó a través de las redes sociales que asesinaron a Jorge Camero, también conocido como Choche, quien se desempeñaba como el secretario particular del alcalde de Empalme, en el estado de Sonora.

Minutos más tarde, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora informó sobre la noticia y aseguró que también se fungía como director de un portal local conocido como El Informativo. Asimismo, se solidarizaron con la familia y amigos de la víctima.

Además, hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de la entidad, Alfonso Durazo, para frenar la violencia contra periodistas, pero también contra todas las personas.

El también periodista Mike Leyva dio a conocer en las redes sociales que a la zona de los hechos llegaron autoridades locales para acordonar la zona, y también una ambulancia del Servicio Médico Forense (Semefo) para levantar el cuerpo.

La Organización No Gubernamental (ONG) Periodistas Desplazados y Agredidos A.C. informó, por su parte que, pese a su desempeño en la función pública, se encargaba de la línea editorial en dicho diario.

A la zona de los hechos llegaron autoridades locales para acordonar la zona, y también una ambulancia del Servicio Médico Forense EFE/Archivo

EEUU llamó a la atención de crímenes contra periodistas; AMLO los tildó de “injerencistas”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tildó este miércoles de “injerencista” el llamado del secretario de Estado de Estados Unidos a actuar con mayor responsabilidad frente a los asesinatos de periodistas en el país, que ya suman cinco en lo que va del año.

El mandatario respondió así a un tuit de Antony Blinken, publicado la noche del martes, en el que calificó de “preocupante” el alto número de reporteros asesinados en México este año y llamó al gobierno de López Obrador a asumir “mayor responsabilidad y protecciones” para los periodistas mexicanos.

“A mí me gustaría (...) pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos, ni es un protectorado. México es un país libre, independiente y soberano”, dijo el presidente izquierdista en su habitual conferencia matinal.

“Creo que [Blinken] está mal informado porque de lo contrario estaría actuando de mala fe”, agregó el mandatario, quien sostuvo que su gobierno está atendiendo los crímenes contra comunicadores.

Andrés Manuel López Obrador llamó injerencista a EEUU por pedir atención especial a crímenes contra periodistas en México REUTERS/Edgard Garrido

El mandatario instruyó al canciller Marcelo Ebrard a enviar a Blinken un reporte “informando de todos los casos” de reporteros asesinados y las acciones de su gobierno.

Por la tarde, el canciller divulgó en Twitter una misiva dirigida a Blinken en la que detalló las investigaciones en torno a estos crímenes, pero advierte que el gobierno “tiene un compromiso de rendición de cuentas exclusivamente con los ciudadanos mexicanos y las instituciones de México”

Recordó además la problemática del tráfico de armas proveniente de Estados Unidos, las cuales, sostiene el documento, “son utilizadas en la mayoría de los homicidios cometido en México y que, presumiblemente, también fueron utilizadas contra periodistas”.

Hace dos semanas, la embajada estadounidense en México ya se había declarado “consternada” por la situación de los periodistas tras el crimen del reportero Heber López, ocurrido el 10 de febrero en Oaxaca (sur), el quinto asesinado en menos de dos meses.

*Con información de AFP

