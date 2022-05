La declaración de amor de Toto Salvio a Sol Rinaldi luego de la conflictiva separación con su ex pareja, Magalí Aravena

Tras el escándalo que protagonizó junto con su ex pareja, Eduardo Salvio transita un presente muy diferente. Luego de los problemas personales que lo llevaron a una fuerte denuncia de Magalí Aravena, quien lo acusó de querer atropellarla con su camioneta en Puerto Madero y que terminó con una causa caratulada por “Lesiones en contexto de violencia de género”, el Toto parece haber apostado nuevamente al amor.

El delantero de Boca Juniors, quien fue figura y autor del gol de penal en la altura de La Paz en el triunfo ante Always Ready por la Copa Libertadoers, decidió blanquear su romance con su nueva novia, Sol Rinaldi, y lo hizo mediante una declaración de amor en las redes sociales.

El posteo de Sol Rinaldi y la declaración de amor de Toto Salvio (Instagram)

Fue la influencer quien publicó en su cuenta de Instagram dos fotos. En una, a ella se la ve caminando por la calle, y la otra es de un paredón con un graffiti con la leyenda: “Jesús ama posta”. Sol Rinaldi también tituló este estado de una manera similar: “🖤es q amo Buenos Aires”.

La modelo cuenta con casi 48 mil seguidores, por eso no fue de extrañar que la publicación se llevara casi tres mil “me gusta”. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que dentro de los 30 comentarios se destacó el de Eduardo Salvio, quien colocó un emoji de un corazón.

La segunda foto que subió Sol Rinaldi (Instagram)

Esto pareció darle el pie a la fanática de Boca Juniors quien le respondió con un “tE aMoOo”. Toto Salvio también le contestó y esta vez arrobándola, le puso: “yo a vos mi Solcis”, y un emoji de carita con corazones en los ojos. Es la primera vez que Eduardo Salvio y Sol Rinaldi blanquean su romance, luego de que la licenciada de 25 años publicara la foto de la discordia en la casa de Toto y que luego generó en la discusión del futbolista con su ex pareja.

Sol Rinaldi se declara en las redes sociales como “hincha de Boca” y aunque vivió gran parte de su infancia en Miami, Estados Unidos, debido a que su padre expandió su empresa de diseño gráfico, desde 2016 vive en Argentina junto a toda su familia.

El estado de Sol Rinaldi que provocó la ira de la ex esposa de Toto Salvio, Magalí Aravena

En cuanto al escándalo entre Salvio y Aravena, Sol rompió el silencio y aclaró: “Me están haciendo quedar como una villana. Estudié, soy periodista, no jodo a nadie. No entiendo qué están diciendo. Estoy saliendo con un jugador de fútbol. No soy una botinera. Están hablando cosas de mi que ni idea. No jodo a nadie, soy hincha de Boca”.

Por su parte, el jugador de 31 años ya había tenido un gesto en las últimas horas cuando decidió taparse un tatuaje que tenía en uno de sus dedos de la mano con las iniciales de su ex esposa. La M, por Magalí, fue reemplazada por un dibujo de un anillo en negro. La foto no la publicó él, sino su tatuador Juan Franco Vega, quien la compartió en las redes sociales y hasta lo mencionó.

Juan Franco Vega, el tatuador de Salvio, publicó esta foto con el tatuaje que Toto tapó la M en referencia a su ex pareja, Magalí Aravena

A raíz de la denuncia por violencia de género, Eduardo Salvio se presentó a la fiscalía y declaró por más de dos horas. Negó haber intentado atropellar a su ex esposa y explicó que su intención era irse para no discutir, ya que ella se mostraba alterada porque no toleraba que se encontrara junto a su nueva novia en la casa en la que antes convivían. Por su parte, Magalí Aravena no presentó declaración, ni tampoco lo denunció por el hecho que se conoció mediante la viralización de las cámaras de seguridad de la zona.

