Dalma contó cómo obligaron a Diego Maradona a usar traje en el Mundial de Sudáfrica: “A él le tiraba la joggineta”

Dalma Maradona Contó Que Obligaron A Diego A Usar Traje En El Mundial De Sudáfrica

Este jueves Dalma Maradona contó detalles de cómo ella y su hermana Gianinna lograron que Diego se vistiera de traje durante el Mundial de Sudáfrica 2010. Luego de haber utilizado la ropa deportiva oficial durante todas las Eliminatorias, el Diez se negaba a cambiar su look, pero al final cedió ante la presión de sus hijas.

Durante el programa de radio Un Día Perfecto de Metro 95.1, la mayor de las hijas del astro argentino recordó cómo fueron aquellos meses previos al certamen y el debate que se instaló en su hogar. “A él le gustaba la joggineta. No había manera, le tiraba la joggineta. Usaba traje porque lo obligamos. Le dijimos, no hay manera, te va a ver el mundo y vos no podés ir en joggineta”.

Al parecer, Maradona le había ganado un aprecio especial a la ropa de entrenamiento a tal punto que la utilizaba para cualquier ocasión: “Vos entendés que él, como si la gente no supiera quién era él, para que sepan que era el técnico de la Selección, a todos lados que iba, a comer afuera, (se ponía) la joggineta de la Selección”, recordó entre risas Dalma.

El look de Maradona en el Mundial de Sudáfrica 2010 (Getty Images)

Fue ella, junto a Gianinna, quienes tuvieron varios diálogos con el por entonces técnico del conjunto nacional: “Gianinna, que sabe mucho más de moda que yo, le dijo, ‘Mirá, al Mundial vas a ir de traje y no sólo vos, todo el equipo va a ir en traje’. Y le dice, ‘No, qué traje, ni en pedo’. ‘Si si si, vas a ir en traje, vas a ir en traje’, y dijo que no, que se yo, bla. A todo esto Gianinna igual seguía gestionando que iban a ir de traje, aunque él decía que no y en el primer partido apareció con el traje todo potro, hermosísimo”.

Maradona utilizó un traje gris claro durante el certamen en el que la Argentina llegó hasta los cuartos de final, cuando fue eliminada por Alemania por 4-0. Sin embargo, fue una sorpresa para sus hijas verlo así ya que hasta que no apareció vestido de gala para el debut ante Nigeria, ellas creían que luciría la joggineta.

