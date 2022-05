El cruce más tenso de Cascini con Ruggeri tras los cortocircuitos con sus ex compañeros: “Reíte, hacé lo que quieras”

El ex defensor de la selección argentina no le creyó a Raúl cuando aseguró que Román sólo se encarga del fútbol

La aparición de Raúl Cascini en el programa F90 que conduce Sebastián Vignolo generó una gran expectativa ya que desde que el ex futbolista se sumó al Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme se retiró de su puesto de panelista para dedicarse a tiempo completo a su nuevo rol. Dos años después de su última aparición, le dieron la bienvenida para conversar sobre intimidades del Xeneize. Sin embargo, se vivieron escenas de tensión con varios de sus ex compañeros pero principalmente con Oscar Ruggeri, quien no tuvo problemas en generar rispideces en algunos momentos del programa.

El primero de los cruces se generó cuando el Cabezón le consultó por el rol de Juan Román Riquelme dentro del club. “¿Todo lo que pasa ahí en Boca lo define Riquelme? ¿Cómo se mueve Boca?”, planteó el ex defensor de la selección argentina. Con sus clásicas muecas, Cascini respondió: “No, no. Lo de fútbol... Y después obviamente es vicepresidente y participa en lo que es lo demás del club. El tema del fútbol sí, lo demás no”. A continuación, se inició un ida y vuelta entre los dos

Oscar Ruggeri: “¿Qué es lo demás?”.

Raúl Cascini: “Vos me estás preguntando qué es lo demás, entonces yo te pregunto a vos qué es lo demás. ¿El precio de la cuota? ¿Los socios? ¡No sé qué me estás preguntando!”.

OR: “¡El precio de la cuota te voy a preguntar! Lo grande, lo que maneja en Boca. ¿Qué es? Fútbol”.

RC: “Y está el presidente del club”.

OR: “Pero, ¿qué hace el presidente?”

RC: “Maneja el club. Si está el presidente. Después el vicepresidente... no sé... Reíte, hacé lo que quieras”.

OR: “Qué lindo sos vos. Está Riquelme ahí, me haces reír que maneja el presidente”.

RC: “No sé de qué estás hablando vos, eso es tema tuyo”.

OR: “Maneja todo...”.

En busca de cambiar de tema, Daniel Arcucci intentó hacer una pregunta pero Cascini lo interrumpió con un reclamo hacia Ruggeri. “Vos me debes un asado todavía ahora que me acuerdo”, declaró el integrante del Consejo de Fútbol. El Cabezón, sorprendido, le contestó: “¿Y cómo te lo voy a pagar si estás todo el día adentro de Boca”. Raúl volvió a la carga recordando la apuesta que hicieron antes de que asuma en el Xeneize. “Y bueno, pagámelo y lo comemos. Pero él me debe un asado por el tema de las elecciones, ¿te acordás? Después te lo digo afuera”, agregó el dirigente. Y Oscar cerró la conversación: “¿Por las elecciones? Mirá que hay un montón de cosas, varias cosas. Después si querés hablamos afuera...”.

El Cabezón se guardó una aclaración para el final de la nota

A segundos de que finalice la nota, Ruggeri pidió la palabra y aprovechó el último segmento para mandarle un mensaje a la dirigencia de Boca Juniors. “Antes de que se vaya, una le necesito hacer o decirle. Escuchame Raúl. A vos la verdad no es tanto pero quiero que lo escuchen los demás del Consejo. También como vos decís, se habla, las fuentes, ahí adentro. También hay cosas que se hablan de mí o mis compañeros. Vos y el Consejo quiero que sepan algo. El día que a mí vengan y me digan: ‘Vamos a hablar del Consejo, de Cascini, de este’. Ese día vos sabes bien que yo me levanto y me voy. ‘Les paga la oposición’, el día que vengan a ofrecerme algo... que quede bien claro. Yo lo que digo es por mí, no me bajan línea. Yo cuando estuve en contra de decisiones que tomaron ustedes las dije porque me salieron a mí. Quiero que lo sepan porque andan dando vuelta cositas que estamos en contra del Consejo”.

Cascini lo miró atentamente y también hizo una reflexión antes de salir del aire: “Te voy a decir exactamente lo mismo a vos Oscar. Si alguna vez haz escuchado, se ha rumoreado... acá todos sabemos todo. Si a vos te llega algo del Consejo, levantás el teléfono y nos consultas. Como a vos te pueden llegar las cosas, acá también. Parece grande y es todo muy chico”. Oscar, insistente con el tema, aclaró una vez más. “Por las dudas, porque siempre hay algún boludito que dice ‘que les pasan sobres’. ¿Sobres?”, cuestionó.

Y cerró Raúl con un tajante mensaje: “Pero bueno Oscar, por eso te digo. No les des bolilla a lo que te dicen y nosotros no le damos bola a lo que nos dicen. Es simple”.

