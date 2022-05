Ricardo Centurión se declaró en rebeldía y se retiró del entrenamiento de San Lorenzo: los motivos

El vínculo entre el mediocampista y el Ciclón se reducirá a apenas un semestre

Aún estando apartado del plantel y en camino de rescindir su contrato con el club, Ricardo Centurión tuvo otro cortocircuito con San Lorenzo. Fue a consecuencia de la sanción que le aplicó la dirigencia por la cadena de ausencias a los entrenamientos que se dio este nuevo conflicto que se desató cuando llegó el viernes a las instalaciones del Ciclón en el Bajo Flores para practicar.

Al mediocampista, de 29 años, le ordenaron entrenarse a contraturno del plantel profesional, dado que tras sus actos de indisciplina no será más tenido en cuenta. Lo mismo sucede con el lateral Gabriel Rojas, pero por otra situación: no firmó el contrato que ya se había arreglado de palabra y quedará libre el 30 de junio.

Sin embargo, Centu no se tomó la pena del mismo modo que el ex Nacional de Montevideo. Por el contrario, cuando notó que en el vestuario del Gasómetro no estaba preparada su indumentaria, sino que debía dirigirse al camarín de Reserva, montó en cólera, tomó sus efectos personales, se subió a su auto y se marchó. Y no volvió a aparecer por el complejo azulgrana.

La relación entre las partes ya no tiene vuelta atrás. Tanto los abogados de la institución como del futbolista trabajan en una rescisión anticipada del vínculo, que finalizaba en diciembre. La idea era que, apenas llegaran a un acuerdo, el ex Boca y Racing ya no trabajara en el predio del Bajo Flores. Pero este nuevo incidente parece haber acelerado este último punto.

Después de un inicio que parecía ideal para un relanzamiento de su carrera (heredó la casaca N° 10 de Romagnoli y declaró “voy a pagar con la piel que el club me quiera en este momento”), con el declive de la era Troglio, empezaron los problemas con el futbolista. Hasta tuvo que salir a desactivar rumores de una deuda por parte del club a través de las redes sociales. “Ya que me han llegado varios mensajes preguntándome por la información que está circulando en redes sociales quería aclarar lo siguiente: Es información falsa. No le he reclamado al club ninguna deuda”, escribió.

Pero antes del viaje a Santa Fe para jugar ante Unión, Centurión faltó a la práctica. No estuvo en la victoria frente al Tatengue, pero sí jugó el segundo tiempo en la derrota por 2 a 1 frente a Patronato en el Nuevo Gasómetro. Y desapareció por tres entrenamientos, lo que marcó el principio del fin. Desde su entorno sugirieron “problemas personales”. Hasta que la aparición de un video echó por tierra cualquier chance de reconciliación.

Se filtró luego de sus faltazos a las prácticas de San Lorenzo

En la filmación que se se filtró en las redes una filmación se lo ve a Centurión de fiesta, bailando con cuatro chicas, mientras suena cumbia de fondo. Si bien no hay confirmación de la fecha del mismo, hay un par de señales que confirman que es muy reciente. Primero, la camiseta que usa uno de los participantes de la fiesta, la casaca negra de San Lorenzo con la publicidad de Unesco, estrenada en el presente torneo. Luego, que una de las concurrentes posteó historias con videos similares en la mañana del pasado martes a las 10 AM. Justo uno de los días en los que el volante no cumplió con sus obligaciones laborales.

Mientras el Ciclón se apresta a disputar el último partido del torneo (como local ante Racing), y aguarda definiciones respecto al nuevo manager (Armando Mario Husillos es el principal candidato) y al próximo entrenador, la historia de Centurión en el club parece haber llegado a su fin. ¿Y su futuro? Deberá volver a Vélez, dueño de su ficha, que pretende volver a cederlo a préstamo.

