“La crítica a Battaglia la ponen ustedes, que opinan mucho”: el cruce de Javi García con un periodista tras el empate de Boca ante Godoy Cruz

Fue un empate con sabor a derrota para Boca Juniors, que terminó 1-1 con Godoy Cruz por la fecha 11 de la Copa de la Liga en La Bombonera. Si bien se mantiene entre los cuatro primeros de la Zona B y sigue con chances de clasificarse a la próxima instancia, el rendimiento del equipo sigue sin convencer y este miércoles el conjunto dirigido por Sebastián Battaglia dejó pasar otra chance para sumar de a tres posicionarse mejor.

El equipo Xeneize en ocasiones se vio superado por el elenco mendocino y eso llevó a que su arquero, Javier García, fuera la figura del conjunto local. Luego del encuentro, el experimentado guardameta dijo lo suyo y fue muy autocrítico: “Uno nunca desea ser la figura, tenemos que ser autocríticos y empezar a ganar de local. Sabemos que no lo estamos haciendo bien los jugadores y tenemos que empezar a remontar esto”.

“Ahora tenemos otro partido por el campeonato y ver en la Copa, que tenemos que ir a ganar allá también. Esperemos hacerlo bien”, agregó el golero de 35 años y que volvió a la titularidad por la lesión de Agustín Rossi.

“La ambición nuestra es ir a buscarlo, estamos de local, tenemos que ganar, tenemos que hacer las cosas bien, cada uno tiene que hacer su trabajo. Los contrarios también juegan, nos proponen su planteo, nos conocen, así que esperemos hacerlo mejor la próxima vez”, reconoció.

Las mejores acciones del encuentro

Al ser consultado sobre el entrenador, García respaldó a Battaglia: “La critica la ponen ustedes (periodistas), nosotros no ponemos en tela de juicio lo que hace el DT, al contrario tenemos que responderle y ser autocríticos, sabemos que por momentos en el partido no lo estamos haciendo bien, a veces se hace bien como el otro día contra Lanús y nos vuelven a empatar rápido y otras no. Somos los jugadores los que tenemos que ser autocríticos, las criticas hacia Battaglia las ponen ustedes, que opinan mucho. Nosotros no opinamos dentro del vestuario de Battaglia”.

“Somos autocríticos y sabemos que tenemos que hacer las cosas mejor, pero los jugadores”, insistió García, quien debutó en Primera en Boca Juniors y conoce muy bien la interna del club. En su primera etapa jugó entre 2008 y 2011 y regresó en 2020. Ganó cinco títulos con club.

Por último, cuando le preguntaron por el murmullo de la gente, sentenció que “yo no escuché murmullo, al contrario, me dan ganas de cantar a mí también”.

El Xeneize hace cuatro partidos que no gana por este torneo y su último triunfo fue en el Superclásico jugado en el Monumental. Requiere sumar de a tres para empezar a encaminar la clasificación a la siguiente instancia.

Con el objetivo de volver al triunfo, el entrenador Battaglia (suspendió su conferencia de prensa) también busca mejorar el rendimiento colectivo de su equipo y habrá que ver qué formación pone este sábado ante Central Córdoba en Santiago del Estero, ya que tres días más tarde volverá a jugar por la Copa Libertadores y también de visitante, en San Pablo, ante el Corinthians.

