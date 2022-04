Boca Juniors va por su primera victoria en la Bombonera ante Godoy Cruz: hora, TV y formaciones

Boca recibe a Godoy Cruz

Desde las 21.30, Boca Juniors recibirá a Godoy Cruz por la fecha 11 de la Copa de la Liga. El partido, que tendrá el arbitraje de Hernán Mastrángelo, se podrá seguir por TNT Sports.

Después de los resultados que se dieron este martes, el equipo de Sebastián Battaglia tiene una gran oportunidad para acomodarse de una mejor forma en la Zona B. Para eso, deberá conseguir sumar su primera victoria en la Bombonera, algo que todavía no ha podido lograr en lo que va del torneo local. Es que a pesar de haberle ganado a Rosario Central (2-1), ese resultado lo consiguió cuando tuvo que jugar en el estadio de Vélez porque el césped de su cancha estaba en mal estado después de los trabajos para mejorarlo.

Frente a este escenario, y luego de la victoria de Estudiantes ante Tigre y del empate entre Independiente y Aldosivi, si el Xeneize logra los tres puntos superará al Matador y, según la diferencia de gol que pudiera conseguir, hasta desplazaría del segundo puesto al Tiburón.

De cara al duelo de esta noche, Battaglia volvería a apostar por una formación inédita debido a la acumulación de lesionados que tiene su plantel. En lo que será su partido número 36 en el banco de Boca, utilizaría su formación N° 34. El arquero volverá a ser Javier García, ya que Agustín Rossi continúa recuperándose del desgarro que sufrió.

En la defensa, el que tendría descanso sería el peruano Luis Advíncula y en su lugar jugará el Chelo Marcelo Weigandt. Luego se produciría el retorno del juvenil Gabriel Aranda, ya recuperado de un esguince de tobillo, que entrará por el lesionado Gastón Ávila. Junto a él estarían Marcos Rojo y Frank Fabra.

En la zona del mediocampo, volvería a ser titular Cristian Medina junto a Pol Fernández y Juan Ramírez. En el ataque, estaría Sebastián Villa (no puede jugar en la Libertadores por estar suspendido) y el que iría desde el arranque para acompañar a Darío Benedetto y sumar poder goleador sería Luis Vázquez, que tomaría el lugar de Exequiel Zeballos.

Es importante aclarar que no sería la primera vez que Boca juega con este doble 9, ya que Benedetto y Vázquez ya jugaron juntos 20 minutos en el encuentro frente a Always Ready por el torneo continental la pasada semana. El dato saliente es que tras el escándalo que protagonizó junto a su ex pareja, el que volvió a la convocatoria y estará disponible en el banco de suplentes será Eduardo Salvio.

En el caso de la visita, el Tomba viene de perder a su entrenador Diego Flores por bajos resultados. En su reemplazo, los que tomaron el mando del equipo mendocino fue la dupla que estuvo cerca de ascender a Ferro a Primera, Favio Orsi-Sergio Gómez.

Godoy Cruz hace cuatro partidos que no consigue una victoria, incluidos dos duelos en los que igualó 3-3 (frente a Estudiantes como local y en su visita a Arsenal tras estar 3-0 en ventaja).

Posibles formaciones

Boca: Javier García; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Juan Ramírez, Sebastián Villa; Darío Benedetto y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Gianluca Ferrari, Néstor Breitenbruch y Franco Negri; Nelson Acevedo y Gonzalo Ábrego; Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude y Matías Ramírez; Salomón Rodríguez o Tomás Badaloni. DT: Favio Orsi-Sergio Gómez.

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Hora: 21.30

Estadio: La Bombonera

TV: TNT Sports

Posiciones: