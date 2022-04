Fuerte autocrítica, por qué apeló a rotación y el lamento por los lesionados: 6 frases de Gallardo tras la derrota de River Plate con Talleres

Fiel a su estilo Marcelo Gallardo no anduvo con rodeos y fue directo al reconocer que no le salieron las cosas que planeó para el encuentro ante Talleres de Córdoba, que venció 1-0 a River Plate en el Estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 11 de la Copa de la Liga. Si bien el equipo millonario está perfilado para pasar de ronda, fue un partido para el olvido y el entrenador lo analizó en la conferencia de prensa.

“La idea es sacar conclusiones. La decisión de rotar gran parte del equipo era la necesidad de gestionar las cargas, de jugadores que venían jugando muchos partidos. Es un partido que sirve para sacar conclusiones más allá del funcionamiento del equipo, que intentamos, lo preparamos el partido dentro de lo que pudimos con una gran cantidad de cambios y bueno, hoy no nos salió lo que queríamos. Fue difícil y cuando no te salen las cosas hay que reconocerlo y seguir para adelante”, admitió el Muñeco.

En tanto que se lamentó por las lesiones que empezaron a afectar a diversos jugadores del plantel. “Tuvimos la mala suerte de sufrir lesiones. Hoy Juanfer (Quintero) iba a arrancar jugando y ayer sufrió una lesión muscular. Estamos en la recuperación de Esequiel Barco también evaluamos la posibilidad de que en el partido de Chile pueda estar”, afirmó.

Napoleón entiende que la triple competencia, Copa de la Liga, Copa Libertadores y Copa Argentina empezó a hacer mella: “Venimos sufriendo unas bajas lógicas producto de la seguidilla de partidos, que sufren todos los equipos que están jugando con mayor continuidad. Pero vamos a ver, vino bien el hecho de hacer una pausa con varios futbolistas que venían con mucho rodaje y ahora a volver a jugar, no hay otra, tenemos el domingo, el miércoles dos partidos seguidos y estamos preparados para eso”.

Cuando le consultaron sobre la posición que ocupó el zaguero Emanuel Mammana, que este miércoles lo hizo como lateral derecho, esgrimió que “necesitábamos una alternativa a la lesión de Rojas (Robert) y era un partido para verlo. No es una posición que desconoce, pero hace mucho que no jugaba 90′. Estuvo bien, quizá no tuvimos la proyección habitual, pero en el plano defensivo hizo un partido correcto”.

En tanto que el estratega tampoco le echó la culpa a terceros ni al estado del campo de juego: “La cancha estaba bastante bien y no es una excusa. No nos salieron las cosas como queríamos y nada más”.

“Hoy era un partido en el que a priori no se veían diferencias entre un equipo y otro. El primer fue muy parejo, tuvimos esos tres tiros al arco en los que podríamos haber convertido, pero no pasó más que eso. Ellos tampoco mostraron demasiado y parecía que en el segundo tiempo iban a haber más espacios y tal vez podíamos encontrar un poquito de mayor conexiones en nuestro equipo a partir de la mitad de cancha para adelante, de hacer un desgaste hasta los 60/65 minutos y poner algunos chicos que estaban descansados para poder redondear un buen partido y no nos salió”, analizó.

River Plate cayó en Córdoba, pero mantiene la segunda posición de la Copa de la Liga con 22 puntos y quedó a 5 de Racing, que sigue a paso firme. El próximo compromiso del equipo millonario será el domingo ante Atlético Tucumán en el Monumental, a las 19.00 horas. En tanto que por la Copa Libertadores viajará a Chile para medirse con el Colo-Colo, en un duelo que será dentro de siete días en Santiago.

SEGUIR LEYENDO: