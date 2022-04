Es empleada bancaria, se decidió a correr en autos durante la pandemia y cumplirá su sueño en la Copa Bora

María Jesús debutará este fin de semana en la Copa Bora (@soy_jechu)

Hasta abril de 2020, María Jesús Salvatierra no realizaba ninguna actividad física, pero debido al aislamiento por la pandemia de COVID-19, comenzó a entrenarse por Zoom en su casa de Cañuelas y, tras mirar la serie de la Fórmula 1, “Drive to Survive”, en Netflix, se motivó y decidió hacer realidad uno de los sueños de su vida, que es correr en autos. Cuando el automovilismo se reinició, llegó a la Copa Bora, que es una monomarca de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y debutará este fin de semana en La Plata.

Tiene 32 años y siempre fue fierrera. Nació en Saladillo y a los ocho se mudó a Cañuelas. La provincia de Buenos Aires es uno de los bastiones del Turismo Carretera y, si bien no llegó a ver alguna carrera en ruta, el flechazo con los motores la marcó y quiso vincularse a los autos y por eso estudió en un colegio técnico en el que se recibió como técnica electromecánica.

Por trabajos anteriores, venta de planes de ahorro de una terminal, y en una empresa de herramientas, fue invitada a presenciar carreras y se potenció su pasión por el automovilismo al vivir de primera mano la actividad en un autódromo. El alquiler de karting para despuntar el vicio de forma amateur fue algo que quiso dejar de lado y empezó a probar karts de competición en el Kartódromo de la Ciudad de Buenos Aires, que está en el predio del Autódromo.

A punto de largarse en El Villicum, en San Juan, el año pasado (@soy_jechu)

María Jesús es empleada bancaria y además se sumó a la Copa Bora para manejar las redes sociales de la categoría, que en la última carrera de 2021 tuvo una plena presencia femenina. Sus ganas por estar en los circuitos la llevaron a cumplir distintas tareas en la categoría, como estar a cargo de la radio de los pilotos o dar una mano en la coordinación de los eventos.

Siguió con su entrenamiento físico durante estos dos años (le dedica dos horas diarias) y los responsables de la divisional decidieron darle la posibilidad de debutar. Hizo algunas pruebas en karting de la categoría Rotax (uno de los campeonatos más fuertes de la Argentina) y con un coche de la Copa Bora, que tiene un total de 25 máquinas. Es una especialidad competitiva con todos autos y motores iguales, sin alerones (complica la entrada de aire y genera turbulencia), ni gomas muy anchas (no tienen la mejor adherencia al asfalto), exige la conducción a los corredores y por eso suelen darse carreras entretenidas.

“Es un sueño poder correr en esta categoría, ya que desde 2016 quise estar en ella”, confiesa la flamante piloto. “Me siento viva, es una mezcla de sensaciones, de libertad, tener el control de la situación y que dependa sólo de mí. Me hace sentir que puedo hacer cualquier cosa”, afirma sobre sus sensaciones de estar arriba de un auto de carrera y tendrá la chance de competir este fin de semana en el Autódromo Roberto José Mouras. Isidro Puchik lidera el campeonato tras ganar la primera fecha que también se corrió en el escenario platense.

Con el Flaco Traverso en un sector VIP del Autódromo de Buenos Aires (@soy_jechu)

La especialidad formará parte de la actividad de las otras categorías fiscalizadas por la ACTC, el TC Mouras, TC Pista Mouras y la TC Pick Up, la divisional de camionetas. Este fin de semana María Jesús se cruzará en los boxes platense con Mariano Werner, Omar “Gurí” Martínez, Gastón Mazzacane, Josito Di Palma, José Manuel Urcera, Juan Bautista DeBenedictis y Valentín Aguirre, entre otros, quienes corren en la divisional de las “chatas”.

Tiene como referentes a Agustín Canapino a nivel nacional y es fanática de Ayrton Senna. No quiso ser madre hasta que pudiera plasmar el anhelo de correr en autos y está a punto de conseguirlo. Es posible que este fin de semana no quede solo en un debut y despedida, si no en la posibilidad de correr toda la temporada.

Ella es una de las dos mujeres junto a Fiamma Tabella que corren en la Copa Bora en la segunda fecha, en La Plata. A dos años de aquel aislamiento que la marcó para siempre y luego de prepararse, cumplirá su gran sueño.

