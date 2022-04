El cruce de Sebastián Battaglia con un joven plateísta de Vélez que lo insultó: “No te contagies de los más grandes”

El entrenador de Boca se frenó a responderle a un fanático cuando salía del túnel

La dura derrota en la semana por Libertadores ante Deportivo Cali elevó la importancia del enfrentamiento entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield. En un duelo en el que reinó la paridad, no se sacaron diferencia por la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional con un sobrio 0-0. Dentro de las escasas emociones que brindó el encuentro, uno de los momentos más llamativos contó con Sebastián Battaglia como protagonista cuando salía por el túnel del estadio José Amalfitani hacia los bancos de suplentes.

Mientras subía los últimos escalones antes de pisar el césped, el entrenador del Xeneize se detuvo al escuchar unos insultos hacia su persona. El técnico detectó al agresor y vio que se trataba de un joven hincha del Fortín. A continuación, frenó y le dedicó unas palabras. “¿Cuántos años tenés? ¿14? No te contagies de los más grandes”, exclamó Battaglia intentando que el fanático respete y no grite más en contra de los integrantes del plantel de Boca. El cruce no pasó a mayores y sólo hubo una sonrisa por parte del plateísta.

El video en cuestión se viralizó rápidamente en las redes sociales y tanto hinchas de Boca como de otros clubes del fútbol argentino se detuvieron a resaltar lo correcto que es el entrenador a la hora de intentar mandar un mensaje. Mientras tanto, a lo largo del partido, el ex futbolista vivió el duelo con Vélez con intensidad desde el banco de suplentes y no le pudo encontrar la vuelta a su rival que tampoco pudo romper el cero.

El momento en el que Sebastián le respondió al plateista de Vélez (Foto: Captura)

El fastidio de Sebastián se trasladó también a la conferencia de prensa cuando uno de los periodistas presentes le consultaron una vez más por su conflicto con Agustín Almendra, que volvió a jugar para la Reserva y hasta anotó el gol del triunfo. “Ya fui muy claro. No quiero redundar en un tema que se hace denso la verdad. Sinceramente, no quiero redundar en lo mismo. Fui claro en mis declaraciones, fui claro cuando hablé en su momento. Así que no tengo por qué volver a aclarar las cosas otra vez“, declaró frente a los micrófonos buscando darle cierre al polémico tema.

Por otro lado, analizó el partido del Xeneize con miras a la segunda jornada de Libertadores del martes cuando recibirá en la Bombonera a Always Ready de Bolivia, que derrotó al Corinthians como local en el inicio del certamen continental. “Nos vamos conformes porque teníamos muchos juveniles si te ponés a ver el equipo. Me voy conforme con el segundo tiempo porque Boca intentó ganar el partido, ir a buscar, pensar en el arco de enfrente. Tuvimos situaciones. Termina en empate, pero disconforme no me voy”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: