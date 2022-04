14 frases de Pablo Aimar: el punto en común entre Messi y Kobe Bryant, y el gesto de Pekerman que lo marcó de por vida

El análisis comparativo de Pablo Aimar sobre Lionel Messi y Kobe Bryant. Qué tuvieron en común en un campo de juego y su relación con la gente.

Cada vez que Pablo César Aimar habla deja interesantes reflexiones. En esta oportunidad, volvió a elogiar a Lionel Messi e hizo una comparación con la recordada figura de la NBA, Kobe Bryant, respecto de su reciprocidad con el público. El foco del análisis sirvió para explicar por qué el capitán de la selección argentina se muestra vigente y jugará su quinto Mundial con 35 años.

Aimar, que hoy dirige la Sub 17 y además es ayudante de campo de Lionel Scaloni en la selección mayor, habló sobre lo que significa Messi: “Es maravilloso que los chicos quieran ser como él. Es una zanahoria que hace que los chicos entrenen, jueguen, se diviertan, no falten a entrenar. Es una referencia sana para los chiquitos”, aseguró en una entrevista con el podcast La Selecta.

“Agota los elogios. Tengo una cosa última para decir; yo no sé si fue -ayer le decía a mi hijo Agustín- ‘¿Viste lo que dijo Jordan (Michael) una vez?’ y me dijo, ‘no, fue Kobe Bryant’. Que jugaban, sobre todo al final de su carrera, pensando que había alguien los iba a ver solo esa vez. ‘Hay 50 mil personas, pero hay uno que me ve solo hoy’. Pienso que este Leo juega pensando en ese que no lo va a volver a ver”, comparó.

Lionel Scaloni, Guillermo Pereyra, Pablo Aimar y José Pékerman en un entrenamiento del Preolímpico para Sydney 2000 (EM)

“Hay que vivir. En el deporte salvo los tres monstruos del tenis y alguno más, la mayoría de las veces, estamos más perdiendo que ganando. En un Mundial gana uno y los otros 31, pierden. Hay que disfrutar”, agregó el ex volante de creación que fue campeón de la Copa del Mundo Sub 20 en Malasia 1997. Ese año también festejó el campeonato sudamericano en Chile.

Aquel juvenil que integraron el Aimar, Scaloni, Walter Samuel (actual ayudante de campo de la selección mayor), Juan Román Riquelme, Esteban Cambiasso, Bernardo Romeo y Diego Markic entre otros, estuvo a cargo de José Néstor Pekerman, que cambió la historia en la conducción de los equipos menores de AFA con otras dos estrellas en Mundiales Sub 20, Qatar 1995 y Argentina 2001.

En el partido ante Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias, que fue victoria para Argentina 3-0, hubo un reencuentro emotivo de Pekerman con algunos de sus ex dirigidos. Sobre el abrazo con José, Aimar reveló: “José nos felicitó por la situación actual y por lo logrado. Fue muy lindo el gesto, no me extrañó para nada. ‘Qué lindo pibe’, me dijo. Sé desde dónde lo dice. Yo le agradezco, no el montón de cosas futbolísticas, sino algo que le cuento a los chicos de juveniles: una vez me vio tan triste con mis 15 años que me llevó a cenar y a dormir con su familia. Entonces le agradecí ese gesto. Fue un abrazo enorme. Me encantó verlo”.

Pablo Aimar hoy es DT de la Sub-17 y ayudante de campo de la selección mayor

“En la mesa de ex jugadores, en general, nadie tira los títulos. Obviamente cada uno se acuerda, pero no es eso lo que queda. Todos están orgullosos y a mí me encanta cuando en Valencia se acuerdan de las efemérides. A todos nos gustan más los mimos que las patadas, pero en general lo que quedan son los momentos”, subrayó Aimar, que jugó el Mundial de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

Sobre la buena química que hay hoy en la selección mayor apuntó: “El juego en equipo tiene mucho de compañero de trinchera. El juego en la Selección, quizás un poco más. Estos muchachos, y los anteriores, han generado recuerdos de ese estilo: de compañero de batalla, de batalla deportiva obviamente, esa es la unión que uno siente con un compañero”.

Además, confesó: “La Selección Argentina une. Sé de primera mano que hay gente que hacía tiempo que estaba sin hablarse y se juntó a ver la final de la Copa América. Eso termina en un abrazo. La Selección en nuestro país une. El fútbol es un punto de encuentro entre padres e hijos adolescentes”.

En su primer Mundial de mayores, ante Nigeria en Corea-Japón 2002. (Daylight)

MÁS FRASES DE AIMAR:

Messi y Maradona. “Tanto él como Maradona dejan un legado maravilloso. Muchos chicos entrenan, juegan, se diviertan y está muy bueno, es una referencia sana”.

Presión como DT. “El fútbol es un deporte muy pasional, en Argentina es un montón. Todos tenemos donde descargar, no solo en esta profesión, no es fácil encontrar la calma. Cuando las cosas van bien y acompañan los resultados y la suerte... pero cuando escuchás muchas críticas desde el desconocimiento o mala intención, la perdés”.

Equilibrio de la victoria y la derrota. “Hubo otras épocas en que como mayores no pudimos ganar en la Selección y me incluyo, pero dábamos lo que fuera por estar en la Selección y sentíamos que ese era nuestro lugar, el lugar donde queremos estar. No hay que volverse loco cuando estás en la cima del Everest ni tampoco en el fondo del mar cuando erras un penal”.

Cuidado previo a un Mundial. “El ‘cuidarse’ antes del Mundial y estar pendiente, te hace peor. Fabián (Ayala) se lesiona en la entrada en calor, veníamos de un buen año en Valencia y se lesiona antes de Nigeria”.

DT y futbolista. “No hay comparación. Jugar al fútbol es volver a tener 15 años. Es un juego. No hay cosas que te lleven a tantos lugares como el hecho de jugar. Da nostalgia”.

Campeón de la Copa América. “El primer título destraba algo mental. Quizás sea mística. Le pasó al Boca de Bianchi, al River de Gallardo... Les hizo darse cuenta que podían. Siempre decimos a los chicos que los títulos o los goles se ven como un alivio, ese día fue felicidad, decir ‘contentos de haber podido vivir ese momento, estar ahí’, la Selección une, sentí felicidad por la gente que estaba ahí, estuvimos 50 días guardados”.

Las estadísticas del fútbol. “El fútbol está sobreanalizado y se deja afuera la parte linda. A mí me gusta hablar del juego. Hoy se habla de kilómetros recorridos, el fútbol hoy es muy posicional”.

