La burla de Luis Suárez a Rodrigo De Paul por la extraña manera en que prepara el mate

Luis Suárez y Rodrigo De Paul tuvieron un segundo cruce por la manera que tiene el argentino de prepara mate. El uruguayo, quien también viaja a todos lados con dicha infusión, publicó una historia en su cuenta de Instagram mofándose de su compañero. En pleno viaje con el Atlético de Madrid rumbo a Manchester para el duelo por la Champions League ante el City, Suárez compartió un video cuyo título fue: “Parte 2 @rodridepaul”. En el mismo, se ve a De Paul revolviendo y aplastando la yerba con el dedo y de fondo el clásico tema “bate que bate” (”Mayonesa) de la popular banda Chocolate.

Al bajar del avión que lo depositó en Inglaterra, el Pistolero volvió a chicanear a su compañero y le preguntó dónde había dejado el mate. No es la primera burla que Luis Suárez le hace a Rodrigo De Paul, quien desde que se sumó como refuerzo en el equipo del Cholo Simeone han forjado una gran amistad. Como buenos sudamericanos que son, ambos comparten la pasión por el mate, aunque también compiten por ver quién es el mejor cebador.

Por este motivo, poco tiempo atrás Lucho apuntó a su compañero por cómo prepara la infusión predilecta de los argentinos y uruguayos. Luego de que De Paul lo acusara de que no le gusta cebar mate, Suárez respondió: “Nunca vi una persona que te aprontara un mate en dos minutos y te empiece a dar uno atrás de otro. Eso no es tomar mate. Termina un termo en 15 minutos”.

El uruguayo bromeó con su compañero en el Atlético de Madrid

Justamente, este lunes Goal publicó una entrevista con Rodrigo De Paul, quien entre otros temas, se refirió a Lionel Messi. “Es feliz con Argentina. Es nuestro líder, lo seguimos”. Respecto a las dudas que generó su declaración en la Bombonera, tras el triunfo ante Venezuela, que sembró dudas sobre su futuro más allá del Mundial de Qatar 2022, dijo: “Ahora seguramente hablará con nosotros, él lleva cinco Mundiales y nos dará consejos, una palabra de aliento, porque como vos dijiste ya son cinco Mundiales y la experiencia en estos momentos pesa. Ojalá Messi lo disfrute y no lo padezca. Ojalá salga bien, veremos si es su último Mundial o no, eso ya lo decidirá él”.

Y agregó: “Realmente él puede seguir jugando hasta que él quiera, porque está a otro nivel, la cabeza le va más rápido que a cualquier ser humano, así que intentaremos todos hacerle disfrutar de esta Copa del Mundo y si llegamos al último día, todavía mejor. De igual manera a Messi no le hace falta nada más por todo lo que le ha dado al fútbol para ponerlo ahí, arriba del todo”. En otro orden, se refirió al presente de La Pulga en el PSG, aunque no quiso generar polémicas: “No tengo mucha opinión de lo que le está pasando en París, porque no vivo el día a día, pero si te puedo hablar de lo que él hace en la selección”.

