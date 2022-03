El consejo especial de Ruggeri para Messi y Di María luego de que hablaran de un posible retiro de la selección argentina tras el Mundial

El análisis de Ruggeri, con sugerencia a Messi y Di María incluida

“Después del mundial me voy a plantear muchas cosas, nos vaya bien, mal, ojalá de la mejor manera. Pero seguramente, después del Mundial, van a cambiar muchas cosas”. La frase de Lionel Messi tras la goleada a Venezuela encendió todas las alarmas en los fanáticos de la Selección. Si bien es imposible la batalla contra el tiempo y la Pulga se aproxima a los 35 años, el hecho de que haya sugerido la chance de alejarse de la Albiceleste generó preocupación entre los hinchas.

Algo similar sucedió con Ángel Di María, quien se expresó en las redes sociales. “Solamente voy a decirles gracias por el enorme cariño recibido. Siempre soñé con todo lo que viví en esta hermosa noche. Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en la Argentina. Y poder decir que fue una noche maravillosa es poco. Gracias, gracias y mil veces gracias”, fue el encabezado de su posteo.

Pues bien, en ese contexto, un histórico de la Selección les ofreció un consejo, TV de por medio. Oscar Ruggeri, campeón u subcampeón del mundo, dos veces ganador de la Copa América, les ofrendó su mirada desde su rol como panelista del programa ESPN F90.

“A Messi y a Di María, que piensan en que por ahí después del mundial dejan, que Messi duda, tienen que estar tranquilos, jugar el Mundial y después ver, ver qué les pasa”, prologó. Y narró una experiencia personal como argumento. “Cuando terminé el Mundial del 90, me fui a Madrid a jugar, vine de Madrid a Vélez, y cuando lo nombran a Basile técnico, no tenía en la cabeza lo que tenía con Bilardo cuando iba a dar la lista. Eran todos nuevos. Como que cuando terminó el Mundial de Italia dije ‘listo, hasta acá llegó la parte mía en Selección’. Me llamó Basile y me dijo: ‘Quiero hablar con vos’. Me citó y ahí me embalé otra vez. Y les dijo a todos: ‘Ruggeri es el capitán’. Y qué mierda, me enganché otra vez”. “Por eso te digo que tienen que estar tranquilos, no sabés lo que va a pasar después del Mundial”, alentó las esperanzas de los seguidores de la Albiceleste que sueñan con seguir disfrutando de la Pulga y el ex Rosario Central.

Argentina acumula 30 partidos sin perder, lo que marca el funcionamiento de la idea que pregona Scaloni. ¿Puede terminar representando un peso, teniendo en cuenta que en la etapa de mata-mata de un Mundial, un tropiezo significa la eliminación? “Yo te voy a decir algo, el otro día estaba pensando cuando los escuchaba a ustedes hablar del invicto. Hay que tener cuidado con el invicto, que después no se te pase para el otro lado, de mantener el invicto como sea, y ya perdés hasta la forma de entrar a jugar, porque empatás y decís ‘listo, empatamos, seguimos invictos’. Ya nosotros, con Coco, cuando tuvimos esa racha, había partidos en los que decías, ‘cómo fue’, pero pensabas, ‘no perdimos’”, reflexionó el Cabezón.

