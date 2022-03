La buena noticia de la selección argentina de cara a la Copa América: Estefanía Banini volvió a ser citada a tres años de su último partido

Dos años y nueve meses más tarde, Banini volverá a vestir la camiseta de Argentina (@argentina)

Pasan los días y la Copa América Femenina 2022 está cada vez más cerca en el calendario. Las selecciones sudamericanas van definiendo lentamente las protagonistas que saltarán a la cancha en Colombia para representar a los diez países participantes del prestigioso certamen que tiene a Brasil como campeón defensor. Argentina está decidida a plantarse como una de las candidatas y sus chances crecieron gracias a la convocatoria de una futbolista de primer nivel: Estefanía Banini, actualidad figura del Atlético de Madrid.

El director técnico de la Albiceleste, Germán Portanova, confeccionó la lista para afrontar dos amistosos ante Chile los próximos 7 y 10 de abril y sorprendió con la lista: reapareció el nombre de la jugadora seleccionada en el once ideal del premio The Best que entrega la FIFA desde su separación con la revista France Football. La mendocina vuelve a una convocatoria nacional después de dos años y nueve meses de ausencia y la noticia levantó la felicidad de todos los hinchas de Argentina.

Hay que regresar al 19 de junio de 2019 para ver el último encuentro de Banini con el equipo nacional: fue en el histórico empate 3-3 frente a Escocia en la tercera fecha correspondiente al Mundial de Francia. Lamentablemente en aquella ocasión, la Albiceleste se quedó a las puertas de la clasificación a los octavos de final pero el evento quedó marcado a fuego en los libros por ser los dos primeros puntos que Argentina cosechó en todas sus participaciones en el máximo certamen del fútbol.

Actualmente, Estefanía defiende los colores del Atlético de Madrid

Vale recordar que sus diferencias con el entrenador Carlos Borrello y su pedido público por un cambio en la conducción, la llevaron a quedar fuera del equipo nacional luego de ese certamen hasta la última convocatoria de este semana. “Yo sigo estando a disposición de la Selección al 100%, siempre lo estuve y estoy feliz de poder ser parte desde donde sea. Trabajo día a día en el club y con mis compañeras para estar y hoy me encuentro muy bien”, había advertido Banini a Infobae sobre sus esperanzas de recibir un llamado.

“El primer encuentro se disputará el jueves 7 de abril en la ciudad de Córdoba, mientras que el segundo cotejo será el domingo 10 en San Luis. Será una ocasión especial para la Albiceleste, ya que significará el reencuentro con el público argentino tras la pandemia”, informó el comunicado oficial de la AFA junto a la lista de convocadas de cara a los dos amistosos. Y detalló al respecto de los nombres: “Otra curiosidad de esta fecha es que, al coincidir con el Sudamericano Sub 20 Femenino, no habrá presencia de juveniles en la convocatoria”.

La Copa América femenina tiene programado su inicio para el 8 de julio y la final para el 30 de ese mismo mes. El torneo será fundamental porque se entregarán tres pases directos para el Mundial de Nueva Zelanda del 2023 y también dos cupos al repechaje. Además, también habrá en juego tres plazas para los Juegos Panamericanos 2023 que ya tienen a Chile clasificado por ser el anfitrión.

