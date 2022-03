Quién es el goleador del fútbol argentino que Lionel Scaloni sigue de cerca para convocarlo a la Selección

José Manuel López llamó la atención de Lionel Scaloni, director técnico de la Selección

Si bien Lionel Scaloni tiene en su cabeza a la mayoría de los futbolistas que dirán presente en el Mundial de Qatar 2022, ya dejó entrever en reiteradas ocasiones que su proyecto va más allá de este torneo y busca opciones de cara al futuro. Por ejemplo, para los partidos ante Uruguay y Brasil, en noviembre del año pasado, llamó a varios jóvenes, Thiago Almada, Enzo Fernández, Santiago Simón, Cristian Medina, Gastón Ávila, Matías Soulé y Federico Gomes Gerth.

En la última nómina, el oriundo de Pujato apostó nuevamente por una camada de chicos que no debutaron en Primera División en el fútbol argentino y actualmente militan en el exterior o jugadores con raíces albicelestes: Franco y Valentín Carboni (Inter), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás Paz (Brighton), Tiago Geralnik (Villarreal) y Valentín Carboni (Inter).

Según lo que pudo averiguar Infobae, el director técnico, al igual que el resto de su staff, sigue de cerca a José Manuel López, uno de los principales artilleros de la pasada Liga Profesional y una de las figuras de la Copa de la Liga.

El Flaco López es una de las principales figuras de Lanús

El delantero de 21 años, que explotó de la mano de Luis Zubeldía y que ahora con Jorge Almirón como director técnico hizo sentar en el banco de suplentes al histórico goleador José Sand, no disputó ningún torneo oficial con la Selección en juveniles.

El Flaco debutó en la máxima categoría del fútbol argentino el 3 de enero del 2021, al ingresar promediando el segundo tiempo en la igualdad 1 a 1 ante Patronato en Paraná. Una semana después tendría su bautismo en la red, al marcar un tanto en el triunfo por 2 a 0 ante Rosario Central en La Fortaleza por la Copa Diego Armando Maradona.

El punta cuenta con un letal cabezazo y, pese a su altura, posee una muy habilidosa zurda. En sus inicios tuvo como espejo a Thierry Henry y, si bien su hábitat natural es el área, también sabe desempeñarse como extremo.

“No pienso en el futuro, estoy muy contento acá. Estoy enfocado en ganar un título con Lanús, que es mi sueño, como también lo es el ser convocado para la selección argentina, estar en un Mundial y jugar en Europa. Intento mejorar día a día. A través del trabajo diario he logrado todo lo que soy hoy. Creo que este es el camino”, le confesó el Flaco al periodista italiano Gianluca Di Marzio a inicios de este año. Y luego, añadió: “Nunca me han convocado para las selecciones juveniles, pero todo jugador sueña con representar a su país. Es lo más lindo que te puede pasar. No lo vivo con ansiedad, pero es mi objetivo. Ver los partidos de la selección argentina es algo único, me gusta cómo juega el equipo de Scaloni”.

El oriundo de San Lorenzo (un pueblo de Corrientes con apenas 600 habitantes) defendió la camiseta de Lanús en 48 ocasiones, en las que aportó 20 goles y brindó 4 asistencias. Su auge fue en la pasada Liga Profesional, donde aportó un total de 13 gritos para la entidad del Sur (ninguno de penal), lo que lo posicionó entre los máximos artilleros del torneo.

José Manuel López quedó libre de Independiente. Llegó a entrenar con la Primera cuando Ariel Holan era el DT

El correntino nacido el 6 de diciembre de 2000 inició su vínculo con el fútbol a los siete años en el club El Progreso de su ciudad natal. Su potencia y habilidad llamaron la atención de Independiente, entidad que lo cobijó en su pensión hasta 2016. Cuando pisó la Sexta División fue convocado por Ariel Holan (por entonces DT del Rojo) para participar de algunas prácticas con el primer equipo.

Sin embargo, cuando su carrera no paraba de subir sufrió un inesperado revés. Estuvo un año prácticamente parado por un golpe en la espalda que le impedía jugar. En el medio hubo un cambio de conducción en Avellaneda y los encargados de tomar decisiones optaron por prescindir de sus servicios y dejarlo libre.

José Manuel López tuvo un paso por el Club Atlético Colegiales de Tres Arroyos

Tras algunos meses consiguió una prueba en Lanús, su actual equipo. En 2017 jugó para la Quinta División y al año siguiente en el Granate decidieron darlo a préstamo al Club Atlético Colegiales de Tres Arroyos, donde consiguió el ascenso a la Primera División de la Liga Regional y fue el goleador del equipo.

En su vuelta a la entidad de Sur llamó la atención de Luis Zubeldía y con el Pepe como socio no paró de aportar goles y llamar la atención de los scouts de equipos de Brasil, México y Europa. Ante este panorama, en el Granate decidieron mejorar el contrato y extenderlo hasta finales de 2026.

