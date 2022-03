Con la vuelta de Messi y varias sorpresas, Scaloni definió la prelista de la selección argentina para las próximas fechas de Eliminatorias

Lionel Messi vuelve a la selección luego de su última ausencia ante Chile y Colombia por Eliminatorias Sudamericanas (REUTERS/Yuri Cortez)

Lionel Scaloni definió la prelista de cara a los próximos encuentros ante Venezuela, (viernes 25 de marzo como local), y Ecuador (martes 29 de marzo de visitante) por Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial de Qatar 2022. La gran noticia es la vuelta de Lionel Messi, luego de ausentarse en los últimos dos juegos ante Chile y Colombia para buscar la puesta a punto física.

Como suele suceder, el entrenador de la selección argentina incluyó varias sorpresas en la nómina de 44 jugadores. Algunos futbolistas que no venían siendo convocados y otras jóvenes promesas las cuales funcionarán como sparring para que vayan conociendo la metodología de trabajo. No es la primera vez que Scaloni lleva a cabo esta práctica de incluir varios chicos e incluso está acordado con Javier Mascherano, entrenador de la Sub 20, quien los tendrá en cuenta para los próximos compromisos juveniles.

Los futbolistas que serán observados en los entrenamientos por Scaloni y sueñan con tener un lugar en la lista definitiva al Mundial, siempre y cuando esta se extienda de 23 a 26 nombres son: Manuel Lanzini (West Ham), Juan Foyth (Villarreal), Roberto Pereyra (Udinese), Luka Romero (Lazio), Giovanni Simeone (Hellas Verona), Lucas Boyé (Elche) y Nehuén Pérez (Udinese).

En tanto, los apellidos que sorprendieron por su juventud y que serán utilizados como sparrings y también para que comiencen a tener rodaje con la mayor, además de incluir futuras convocatorias de Mascherano en la Sub 20 son: Franco y Valentín Carboni (Inter), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás Paz (Brighton), Tiago Geralnik (Villarreal) y Valentín Carboni (Inter).

La prelista de Scaloni para los juegos de Argentina ante Venezuela y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas:

La prelista que entregó Lionel Scaloni para los encuentros de Argentina ante Venezuela y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta), Emiliano Martínez (Aston Villa), Andrada (Monterrey de México) y Gerónimo Rulli (Villarreal).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Udinese), Juan Foyth (Villarreal), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Ajax), Nehuén Pérez (Udinese), Nicolás Tagliafico (Ajax), Marcos Acuña (Sevilla).

Volantes: Guido Rodríguez (Betis), Rodrigo De Paulm (Atlético de Madrid), Leandro Paredes (París Saint-Germain), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Manuel Lanzini (West Ham), Valentín Carboni (Inver), Giovani Lo Celso (Villarreal), Roberto Pereyra (Udinese), Emiliano Buendía (Aston Villa), Alejandro Gómez (Sevilla), Nicolás González (Fiorentina), Lucas Ocampos (Sevilla), Kevin Mac Allister (Brighton), Nicolás Paz (Real Madrid), Tiago Geralnik (Villarreal), Luka Romero (Lazio).

Delanteros: Angel Di María (París Saint-Germain), Lionel Messi (París Saint-Germain), Paulo Dybala (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Joaquín Correa (Inter), Julián Álvarez (River Plate), Giovanni Simeone (Hellas Verona), Lucas Boyé (Elche), Matías Soulé (Juventus), Alejandro Garnacho (Manchester United), Franco Carboni (Inter).

