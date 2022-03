Las confesiones de Benedetto: el video de su fuerte arenga y el problema de salud que lo sacó del Superclásico

“¡Concentrados, eh! ¡Las bolas bien puestas, eh! ¡Dale, eh! !Las bolas bien puestas!”. La voz de Darío Benedetto resuena en el túnel que conecta al vestuario visitante del Monumental con el campo de juego. Pese al bullicio de las tribunas, llega a los oídos de cada uno de sus compañeros. Esta fue una de las perlitas de la intimidad del triunfo de Boca Juniors ante River Plate el domingo pasado.

El club de la Ribera compartió un compilado de imágenes que formaron un corto audiovisual para contar el 1-0 del equipo de Sebastián Battaglia. “No sorprendió la victoria, somos Boca y tenemos que ganar en todas las canchas. Tienen que respetar la camiseta. Los clásicos se tienen que ganar como sea y por suerte se pudo ganar. Si se jugó bien o no, es otro tema. Pueden decir lo que quieran, pero ganó Boca”, fue la sentencia de Pipa, entrevistado por Radio Metro.

Fue Juan Román Riquelme el que lo elogió ayer en una nota: “Es un ídolo que dio todo lo que tenía, llegó engripado y con fiebre y quiso jugar igual. Eso se valora mucho”. Después de haber dejado atrás una molestia en su gemelo que lo había marginado de los últimos partidos, Benedetto tuvo que hacerle frente a otro contratiempo. El día anterior, en la concentración, sufrió fiebre, catarro y vómitos. “No me sentía bien, sobre el partido me sentí mejor y en el transcurso me fui sintiendo mal. En el entretiempo levanté 38 de fiebre y tuve que vomitar”, confesó el 9 boquense.

El Pipa no jugaba un Superclásico desde la final en Madrid (@fotobairesarg)

Y se sinceró: “Tuve que pensar en el equipo, más allá de que uno quiere estar como sea. Era un partido importante que teníamos que ganar y yo no me sentía bien. Le dije a Seba y automáticamente mandó a Luis (Vázquez) a calentar. Cuando entró, lo hizo muy bien, jugó un partidazo”.

El domingo amaneció con algo de tos, pero se sentía bien en líneas generales, por eso no informó nada al cuerpo médico. Cuando pisó el vestuario en el entretiempo se vio obligado a tomar la decisión de dejar la cancha: “Estaba volando de fiebre. Salió bien porque tenía pensado decirle a Seba que me dejara 10 minutos más, pero ¿para qué? No quería perder más tiempo”.

¿Dónde vio el resto del partido Benedetto? “Me estaba sintiendo muy mal, me pegué un baño e iba a salir al banco de suplentes con una campera que le pedí al utilero. Estaba viendo el partido en una tele que teníamos en el vestuario y, cuando estoy por salir, hace el gol Boca. Me quedé sentado ahí, no me movió nadie, de cábala salí faltando dos minutos. Me quedé sentado ahí, no me moví para nada. El gol de Villa lo vi en la televisión del vestuario”, contó.

QUÉ DIJO DE RIVER Y UNA POSIBLE REVANCHA EN FINAL DE LIBERTADORES

· “River, en general, juega bien. Tiene un gran técnico y buenos jugadores. Me sorprende mucho Julián Álvarez, es un gran jugador y bien merecido tiene lo que ha logrado, la venta al Manchester City y todo”

· “A mí lo que me gustaría es volver a jugar una final de la Libertadores, sea contra River o contra el que sea. Son partidos que uno quiere estar. Si te tenés que cruzar, se va a jugar con una ansiedad y algo que es muy lindo como un clásico y más en Libertadores. Pero no lo tomaría como ninguna revancha ni nada. Tenemos que pensar en nosotros, pasar cada fase de la Copa y tratar de jugar otra final, contra River o el que sea”.

